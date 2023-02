Por qué el perfeccionismo puede ser el mayor enemigo de tu salud

El perfeccionismo es el impulso de parecer, sentir y ser perfecto y contrario a lo que podemos creer, no es necesariamente un reflejo de nuestra ambición, según la autora de salud mental Morra Aarons-Mele.

Para la presentadora del podcast “The Anxious Achiever” y autora de “Hiding in the Bathroom: An Introvert’s Roadmap to Getting Out There (When You’d Rather Stay Home)”, el perfeccionismo es ansiedad.

En entrevista para CNBC Make It, afirma que demasiadas personas piensan que “si no damos el 100%, si no somos perfectos, es un juicio sobre nosotros”, agrega. “No se trata de nuestro trabajo. Se trata de nosotros y de nuestro valor inherente”.

Un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología de 2018 determinó que el perfeccionismo entre los adultos jóvenes ha aumentado significativamente desde la década de 1980, impulsado en parte por las redes sociales y las tendencias de las personas a compararse con el éxito de sus compañeros en la escuela y el trabajo.

El perfeccionismo pudiera convertirse en un problema de salud pública

Precisamente, establecer estándares altos poco realistas para uno mismo conlleva un intenso costo mental.

“Hasta dos de cada cinco niños y adolescentes son perfeccionistas”, le dijo a la BBC la psicóloga Kate Rasmussen, que investiga el desarrollo y el perfeccionismo infantil, en 2018. “Estamos empezando a hablar sobre cómo se dirige hacia una epidemia y un problema de salud pública”.

Por ello Aarons-Mele recomienda desaprender las partes más dolorosas de ser perfeccionistas con estas recomendaciones:

Aprende a reconocer las señales.

Los perfeccionistas tienen niveles más altos de motivación que los que no lo son. Según muestran las investigaciones, lo que puede hacerte sentir que solo tu incesante búsqueda de la perfección te mantiene en el buen camino.

Esto te puede conducir a una baja autoestima, alto estrés y depresión y trastornos de ansiedad.

De acuerdo a Aarons-Mele este comportamiento puede llevarte a esforzarte demasiado hasta que estés totalmente agotado o a procrastinar sin cesar porque parece que hay mucho en juego.

Establece ‘reglas básicas’ para tu cerebro

Si tus tendencias perfeccionistas están obstaculizando gravemente tu vida o su desempeño laboral, Aarons-Mele recomienda buscar ayuda profesional.

De lo contrario, Aarons-Mele sugiere establecer algunas “reglas básicas” para que tu comportamiento no coincida con la intensidad de tus pensamientos.

Eso podría significar establecer un límite de tiempo para un proyecto en el que estás tentado a trabajar demasiado. Planea con anticipación para determinar cómo vas a mantener tu propio ritmo. Asigne a cada tarea una fecha límite pequeña.

Aarons-Mele dice que estas estrategias solo funcionan si te tratas con compasión y sigues resistiendo la voz que te dice que todo debe ser perfecto y aconseja un mantra: “Soy esa persona excelente y sorprendente sin toda la ansiedad y la presión”.

