Control parental en Netflix: cómo activarlo y qué funciones ofrece para proteger a tus hijos

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial y al igual que otras plataformas similares, cuenta con un sistema de Control Parental que permite a los padres establecer restricciones en el contenido que sus hijos pueden ver.

El Control Parental de Netflix se basa en una serie de niveles de restricción que van desde “Para niños pequeños” hasta “Solo para adultos”. Cada nivel establece ciertas restricciones en el contenido disponible en el perfil. Por ejemplo, el nivel “Para niños pequeños” solo permite contenido apropiado para niños menores de 7 años, mientras que el nivel “Niños mayores y adolescentes” limita el contenido con temas para adolescentes y adultos jóvenes.

Guía para configurar el control parental de Netflix

1. Inicie sesión en su cuenta de Netflix en un navegador web en su computadora.

2. Seleccione el perfil para el cual desea establecer el control parental. Si aún no ha creado un perfil para su hijo, puede crear uno siguiendo las instrucciones en el sitio web de Netflix.

3. Haga clic en el icono de su perfil en la esquina superior derecha de la pantalla.

4. Seleccione “Cuenta” en el menú desplegable.

5. Desplácese hacia abajo hasta la sección “Configuración de perfil”.

6. Haga clic en “Control parental”.

7. Ingrese su contraseña de Netflix para continuar.

8. Seleccione el nivel de control parental que desee. Netflix ofrece cuatro niveles de control parental: “Para niños pequeños”, “Niños mayores y adolescentes”, “Solo para adultos” y “Desactivado”. Cada nivel establece ciertas restricciones para el contenido disponible en el perfil.

9. Haga clic en “Guardar”.

Una vez que haya configurado el control parental, solo se mostrará contenido apropiado para la edad seleccionada en el perfil. Si intenta acceder a contenido restringido, se le pedirá que ingrese la contraseña de Netflix para continuar.

Es importante tener en cuenta que el control parental de Netflix no es una herramienta infalible. Aunque ayuda a limitar el acceso a contenido inapropiado, no puede garantizar que sus hijos no puedan ver contenido no apropiado en línea. Por lo tanto, es importante que siga supervisando lo que sus hijos están viendo en Netflix y en otras plataformas en línea.

Importancia de los controles parentales

Establecer controles parentales en el contenido al que tienen acceso los niños es de suma importancia, ya que los niños pueden estar expuestos a contenido inapropiado en línea sin siquiera darse cuenta de ello. En el caso de Netflix, el contenido que está disponible en la plataforma puede variar desde programas infantiles hasta contenido para adultos con lenguaje fuerte, desnudos, violencia y temas sensibles. Si no se establecen controles parentales, es posible que los niños accedan a contenido que no es adecuado para su edad y nivel de madurez.

Los controles parentales permiten a los padres limitar el acceso de sus hijos a contenido inapropiado y asegurarse de que solo vean contenido que sea apropiado para su edad. Al establecer restricciones de contenido en plataformas como Netflix, los padres pueden reducir el riesgo de que sus hijos estén expuestos a situaciones desagradables, temas inapropiados o escenas que puedan perturbarlos emocionalmente.

Además, establecer controles parentales también puede ayudar a fomentar una cultura de uso responsable de la tecnología y enseñar a los niños a ser selectivos con el contenido al que acceden. Esto puede ser particularmente importante a medida que los niños crecen y comienzan a tener más independencia en línea.

