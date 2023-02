Erika Buenfil manda un mensaje a Andrea Legarreta y Erik Rubín tras difundir su separación

Si bien, Erika Buenfil se resistía a opinar del rompimiento entre Andrea Legarreta y Erik Rubín ante la prensa, la actriz finalmente se convenció y externó todo su apoyo a la famosa pareja, después de casi 23 años de matrimonio.

En un encuentro con diversos medios de comunicación, al salir de las instalaciones de Televisa San Ángel, en la Ciudad de México, “La Reina del TikTok”, habló del tema.

“Yo no soy quien para opinar de absolutamente nada, yo lo único que quiero decir es que yo estoy con Andrea, con Erik, con los dos. Las decisiones que hayan tomado no me importan, y qué bueno que están bien”, dijo la actriz.

“Creo que fue una decisión tomada de corazón para estar bien ellos, que están bien, un abrazo y que este proceso que no es fácil, pase rápido”, agregó la famosa.

Erika Buenfil reveló que ese tipo de situaciones “duelen espantoso”

Erika Buenfil también habló acerca de la dificultad para atravesar este tipo de situaciones siendo una figura pública y además, teniendo que darlas a conocer a la opinión pública.

“Es dificilísimo, y son momentos bien difíciles porque finalmente nosotros como personas y como también tenemos nuestros conflictos, y a veces no los quieres compartir, y de repente hay alguien que se entera y lo cuenta como de manera muy sencilla, y fácil, y rápida”, confesó la actriz.

“Duelen espantoso, es terrible, difícil, a veces nuestro compromiso es dar la explicación hasta donde nosotros queramos, pero no andar en eso una y otra vez porque cada vez que uno lo habla, lastima. Yo lo he vivido en situaciones personales que se trataba cuando yo era mamá, y de quién [era el papá] y era horrible”, añadió.

