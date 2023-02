La tormenta se debilita sobre el área de Los Ángeles, donde hay calles inundadas, rescates y espectaculares paisajes nevados

Tras causar estragos en el sur de California sobre todo el viernes, una temible tormenta invernal avanzaba este sábado con menor potencia sobre la región con algunos aguaceros aislados y la posibilidad de granizo en algunas partes, según autoridades.

Lo que emergió el sábado tras una de las noches de peor clima en tiempos recientes en el área de Los Ángeles fueron imágenes de calles inundadas, deslaves y áreas montañosas blancas por las nevadas.

Latest radar loop at 342 PM:



– Scattered showers and thunderstorms continue

– Strongest cells off Palos Verdes and Point Mugu

– Small hail/graupel likely

– Snow levels still around 1000-1500 feet

– Accumulating snow likely across the deserts and higher valleys/foothills#CAwx pic.twitter.com/JwrRa71zXS — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 25, 2023

Hasta la tarde del sábado no se reportaron muertes ni lesiones de gravedad en el área de Los Ángeles. Eso sí, hubo múltiples rescates de personas atrapadas por fuertes corrientes de agua, incluyendo el rescate a primeras horas del sábado de cuatro personas sin hogar, cuatro perros y un gato en la zona de la reserva natural de Sepúlveda, en el Valle de San Fernando. Dos de las personas tuvieron que ser llevadas a un hospital por hipotermia.

En Ojai, en el condado de Ventura, una mujer que estaba atrapada dentro de su vehículo sobre una fuerte corriente de agua fue rescatada por personal de un helicóptero. Y Los Angeles Times reportó que un hombre de 61 años fue rescatado de un desagüe en Tujunga.

#LaderaWaterRescue #VCFD firefighters with assistance from Copter 4 rescue a driver trapped a vehicle in raising flood waters. Copter 4 lowers a #FF rescue swimmer to the roof of the vehicle, the rescuer pulls the victim onto the roof and both are hoisted to safety. @VCFD pic.twitter.com/qkPWWkCG8g — VCFD PIO (@VCFD_PIO) February 25, 2023

En cuanto a la lluvia, los datos del Servicio Nacional de Meteorología publicados la mañana del sábado fueron impresionantes: 10.48 pulgadas en Woodland Hills, 6.24 en Bel Air, 6.02 en Beverly Hills, 3.75 en el centro de Los Ángeles y 3.50 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Estos datos son acumulados por el conjunto de la tormenta.

Muchas calles de Los Ángeles y alrededores presentaron grandes encharcamientos y en algunos casos fueron intransitables. De hecho, el freeway 5 tuvo dos cierres este sábado: uno en Sun Valley y otro en Atwater Village.

Mucha gente se quedó sin electricidad debido a la tormenta

Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales del viernes y la madrugada del sábado sobre el condado de Los Ángeles, el más poblado del país, dejaron sin electricidad a decenas de miles de usuarios. En total, se reportaron alrededor de 130,000 clientes sin energía en todo el estado de California.

LADWP informó la tarde del sábado que 66,500 de sus clientes seguían sin electricidad, pero que el servicio había sido restablecido para 52,000. La empresa había advertido que la espera para recibir ayuda podía ser de hasta 24 horas y en algunos casos de más tiempo.

También hubo caída de ramas o de árboles completos, como uno gigantesco en Inglewood que aplastó autos y una casa sobre la cuadra 200 de North Hillcrest Blvd. Inglewood on Hillcrest Blvd. a massive tree fell onto two vehicles and into a house. We’re told at least one of the cars is totaled and the house is uninhabitable. Luckily no one was injured. The area is roped off and this part of the street is closed southbound. @ABC7 pic.twitter.com/D4FovFV4bp— Ashley Mackey (@abc7ashley) February 25, 2023

Las playas del condado Los Ángeles habían sido cerradas al público por peligro de relámpago, pero ya por la tarde se informó de la reapertura.

En cuando a las zonas montañosas, los paisajes nevados causaron sensación entre los residentes, como por ejemplo en la zona de La Crescenta, cerca de Pasadena, en el condado angelino, donde seguía cayendo nieve la tarde del sábado. 🏔️SNOW IN THE FOOTHILLS 🏔️



Now this is something you down see everyday… Video of the Park & Ride lot off I-210 and Lowell St. in La Crescenta/Tujunga. This is around 1200’ elevation! ☃️pic.twitter.com/0kzr81d3jq— Caltrans District 7 (@CaltransDist7) February 25, 2023

Como era de esperarse, zonas más altas como el Grapevine, por donde corre la autopista Interestatal 5 al norte del condado de Los Ángeles, las condiciones eran adversas por tanta nieve y la circulación permanecía cerrada. The Grapevine remains closed due to heavy snow and ice. It is unknown at this time when the Grapevine will be reopen. Crews are working diligently to remove snow and ice from the road. As new information becomes available regarding possible escorts and reopening we will update pic.twitter.com/rmfpJEqnLv— CHP Fort Tejon (@CHPFortTejon) February 25, 2023

En Santa Clarita, al norte de L.A., dos vehículos RV cayeron al río Santa Clara debido a un deslave que fue captado en video. Nadie salió lesionado y el área de viviendas móviles fue evacuada. RV collapses into Santa Clara River after 75 feet of road is washed away in Valencia. #CAwx #landslide #Valencia @FOXLA ⛰ pic.twitter.com/oH04DS7X7C— Mario Ramirez (@MarioFOXLA) February 26, 2023

