Hija del físico nuclear que se suicidó en una cárcel de Virginia demanda al gobierno

Bajo el argumento de que Christopher Lapp aún estaría vivo si no le hubiera suspendido la medicación que tomaba y ante la negligencia de las autoridades para trasladarlo a una prisión médica federal, la familia del físico nuclear que se suicidó en 2021 mientras estaba encerrado en una celda, demandó al gobierno.

Antes de que haberse colgado utilizando su ropa, el científico estaba recluido en la cárcel de Alexandria, ubicada en Virginia, en espera de conocer su sentencia por el cargo federal de robo de un banco.

A pesar de que un juez había ordenado trasladaran a Lapp al centro penitenciario médico federal en Carolina del Norte para continuar recibiendo tratamiento para su salud mental, las autoridades carcelarias pasaron por alto el mandato.

Por ello, en la demanda, presentada en un tribunal federal en nombre de la hija de 16 años del físico nuclear, se afirma que una serie de errores de varios funcionarios de prisiones, alguaciles federales, fiscales y médicos contribuyeron para que el científico decidiera quitarse la vida.

A sus 62 años, Lapp ostentaba varios títulos, incluido un doctorado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, pero además era hijo de Ralph Lapp, un renombrado científico.

Sin embargo, terminó encarcelado luego de que, en noviembre de 2018, ingresó a un Wells Fargo con una pistola y le exigió a un cajero le entregara el dinero.

El hecho aparentemente resultaba inexplicable para la policía, pues el hombre vivía en una propiedad construida en el condado de Fairfax y cuyo valor rondaba en $1.3 millones de dólares. No obstante, después se descubrió que debido a que pretendía sostener un romance con una modelo de Playboy requirió de más dinero del que percibía.

Christopher Lapp: Family Sues Nuclear Physicist Who Left Chilling Notes Died by Suicide in Virginia Jail https://t.co/Gtt3PFTGER — QZQ NEWS (@QZQnews) February 26, 2023

Estando en prisión y un mes después de declararse culpable, Christopher Lapp se suicidó no sin antes dejar escrita una carta para su hija.

“Algunas personas malas me han estado persiguiendo por un tiempo. He estado tratando de determinar quiénes son, pero las cosas no están bien. Es mejor para todos si yo no estoy cerca para que no puedan dañar a otros”, señalaba parte del escrito.

Al respecto, Victor Glasberg, abogado de la familia de Lapp, asegura que el gobierno deberá responder por la negligencia de varios de sus empleados.

“Numerosos empleados públicos manifiestamente no actuaron correctamente, y un hombre murió. Ahora su hija de 16 años tiene que llevarlos a juicio”, indicó.

