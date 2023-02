Cancelan feria anual de Zacatecas por la ola de violencia en la región

El estado de Zacatecas continúa asolado por la violencia que generan los grupos del crimen organizado que operan en la región, los cuales mantienen a varios municipios y poblados de la entidad prácticamente en un estado de sitio.

Y es que los enfrentamientos y ejecuciones que se registran constantemente han provocado la cancelación de diversos eventos públicos, tales como la Feria de la Primavera que año con año se realiza en la ciudad de Jerez, pero que en esta ocasión se suspenderá por culpa de la delincuencia.

Así lo dio a conocer el comité organizador del evento, al confirmar la cancelación de la Feria como un acto de solidaridad hacia las familias de víctimas de hechos violentos.

Al respecto, el alcalde de la ciudad, José Humberto Salazar Contreras, compartió un video en sus redes sociales en el que dio a conocer esta determinación, reiterando el llamado a que no los dejen solos para enfrentar la situación actual que priva en el municipio.

En Zacatecas, ante la inseguridad, cancelan la Feria de Primavera de Jerez una de la las celebraciones más importantes que se realiza durante Semana Santa. pic.twitter.com/BDbVDxDIua — Azucena Uresti (@azucenau) February 27, 2023

“Esta situación que estamos viviendo nos ha orillado, porque la gente así lo ha expresado, a que no haya eventos masivos, por temor, por miedo. Por la inseguridad que estamos viviendo en el municipio”, declaró el funcionario en su mensaje.

“Esa decisión es para proteger en primer lugar, no poner condiciones para que haya eventos violentos. Ese dinero que estaba presupuestado para la Feria de la Primavera 2023 se va a ir para implementar cámaras de seguridad, patrullas, equipo de nuestros policías”, agregó el alcalde.

Cabe señalar que, este anuncio, se da a unos días de que todas las candidatas a la Reina del Carnaval de Jerez también renunciaron al certamen debido a la ola de violencia en el municipio. Además, el comité de organización del carnaval canceló el desfile nocturno.

Justo el día que se llevaría a cabo uno de los momentos más esperados para muchos, principalmente las propias concursantes, las jóvenes decidieron anunciar en sus redes sociales, por separado, que no participarían.

Pero no fue la única cancelación, pues quien pondría la parte musical también decidió no asistir al evento. La banda La Autentica de Jerez también informó que cancelaba su presentación por los mismos motivos. “Como un acto de solidaridad y empatía debido a todos los acontecimientos que han sucedido en nuestro Jerez, se tomó la decisión de no participar en el evento”, expusieron en un breve comunicado.

