Pepe Garza habla de las audiciones de Tengo Talento, Mucho Talento y del regional mexicano

En entrevista exclusiva con Pepe Garza, juez del show de Estrella TV “Tengo Talento, Mucho Talento”, el también productor y ejecutivo musical habló de las nuevas sorpresas que tendrá esta edición número 27 del show de concurso. También habló del por qué uno de los programas más importante en la televisión en español sigue más vigente que nunca y por supuesto de cómo ve la industria del regional mexicano en este momento.

Pepe Garza dice que el éxito del show se debe justo de ofrecer humor, amén del talento de los concursantes. Si nada de eso logra cautivar el corazón de un televidente, entonces lo hará la historia y biografía del mismo. Con esto, el esposo de la conductora de Chisme No Like y ex estrella de Rica Famosa Latina, Elisa Beristain, quiere decir que la producción es un detalle muy cuidado y de ahí que ahorita se estén realizando las nuevas audiciones de “Tengo Talento, Mucho Talento” después de 27 entregas consecutivas.

Las audiciones se pueden hacer en persona, así como online. En muchas de ellas, por no decir en todas, está presente el propio Pepe Garza. Las mismas son gratuitas y están abiertas a cualquier persona mayor de 13 años. Los menores de edad deben estar acompañados por un tutor legal. Los talentos que se pueden presentar son: música, danza, comedia y hasta pueden llevar animales, siempre y cuando sean parte del performance.

Pepe Garza habla del regional mexicano

“Creo que está pasando por un buen momento con ciertos artistas. Creo que también hay algo de improvisación. Más allá de un fenómeno musical, algunos de ellos son un fenómeno social… Representan el sentir de un grupo de jóvenes y quieren que su voz se escuche … Está sucediendo pero no necesariamente tiene la mejor calidad musical … Hay público para todo… Pero sí hay mucha música hecha muy a la ligera. No hay una propuesta muchas veces de originalidad…”.

Le refiere esto a esos artistas que duran muy poco y que, luego de uno que otro éxito masivo, desaparecen. Aún así a Pepe Garza le gusta que haya tanta manera de diversificar la composición. Sin embargo, como buen músico y productor, para él le proceso de escribir una canción, de conocer un género y de entrar a estudio a trabajar el tiempo que sea necesario sigue siendo su estilo y la manera de trabajar. No en vano es una de las figuras claves de la música mexicana en Los Ángeles.

