Empresa de limpieza de Nebraska empleó a niña inmigrante de 13 años; padres temen la deportación

Después de que el Departamento de Trabajo dio a conocer que 3,800 niños inmigrantes fueron explotados laboralmente en algún estado de los Estados Unidos y el The New York Times reveló que cientos de ellos desempeñan labores que ponen en riesgo su vida, poco a poco los casos de explotación infantil han empezado a salir a flote, como el de una niña de 13 años que fue contratada para hacer la limpieza de una planta empacadora de carne de la empresa Packers Sanitation Service (PSSI).



The Washington Post dio a conocer que la menor de edad encontró empleo gracias a que su madre le consiguió unos papeles falsos y alteró su edad para que pudiera ser contratada. Mientras que el padrastro la llevaba todas las noches en su auto hasta su trabajo.



La madre originaria de Joyabaj, un pueblito de Guatemala, enfrenta tiempo en la cárcel por conseguir documentos falsos y el padrastro fue enviado a la cárcel de Nebraska, ambos revelaron al medio antes citado sentirse aterrorizados ante la posibilidad de ser deportados a su ciudad de origen.



De acuerdo con la madre, quien prefirió guardar su nombre en el anonimato, emigró a los Estados Unidos en 2016 y dejó a sus dos hijas al cuidado de sus abuelos, pero después de cinco años, pagó a unos coyotes para que pudieran cruzarlas. A decir de ésta, siempre prefirió que su hija se enfocara en sus estudios, pero ella se sentía aburrida en el verano y le pidió que le buscara empleo para poder comprarse un iPhone 13 y ropa.



The Washington Post tuvo oportunidad de hablar con la menor quien confirmó que trabajó durante tres meses en la planta cárnica sacando la basura y limpiando tarjas, pero que tuvo que abandonar su empleo porque en la escuela se enteraron que tenía quemaduras en la piel causadas por el contacto de los productos químicos “me gusta el dinero, me gusta comprar cosas”.



En noviembre de 2022, PSSI fue denunciada por el Departamento del Trabajo por violar la Ley de Normas Laborales Justas al pedir a los menores de edad que limpiaran las cortadoras de cabeza de ganado, sierras afiladas y otros equipos de alto riesgo con productos químicos altamente peligrosos en al menos 13 plantas empacadoras de carne.



El mismo medio inició que las plantas que han empleado a menores de edad son operadas por algunas empresas procesadora de carne mejor establecidas en los Estados Unidos entre las que figuran JBS Foods, Tyson y Cargill, quienes no han sido ni acusadas ni multadas.



Hasta el momento, la madre de la menor de edad, así como el padrastro de ésta desconcen a ciencia cierta cuál va a ser su destino, lo cierto es que no quieren volver a sus países.



Las denuncias por explotación laboral infantil mantienen bajo lupa al Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como a su representante Xavier Becerra, a quien señalan como el culpable del crecimiento de niños inmigrantes laborando porque fueron dados de alta de los refugios del gobierno antes de tiempo.

