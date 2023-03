Cuatro sospechosos son buscados en relación con presunta golpiza por odio en estación del Metro en Koreatown

Cuatro sospechosos son buscados por las autoridades por su presunta relación con una golpiza por odio racial que ocurrió la semana pasada en una estación de Metro en Koreatown.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) emitió una alerta comunitaria e hicieron públicas las imágenes de los cuatro sujetos que están involucrados en el incidente.

De acuerdo con los reportes del LAPD, los cuatro sospechosos, buscados por el ataque que ocurrió el 26 de febrero en la estación Wilshire/Western de la Línea Púrpura, tienen aproximadamente 20 años de edad.

Al parecer, los cuatro individuos se acercaron a una persona que se encontraba esperando la llegada del tren cuando la golpearon a puñetazos en el rostro y cuerpo, hasta que la víctima quedó inconsciente.

Posteriormente, la persona declaró que recordaba gritos con insultos raciales por parte de los cuatro atacantes.

“No me dieron tiempo suficiente para poder escapar. Tan pronto como bajé los escalones de la plataforma, se me acercaron”, relató la víctima, quien no quiso revelar públicamente su nombre, en declaraciones a la cadena ABC.

La persona expresó que el ataque ocurrió cuando esperaba tomar un tren en la estación Wilshire/Western.

Después de que sufrió el ataque, la víctima pudo abordar otro tren que iba en dirección a Union Station. Tan pronto descendió en la estación 7 y Figueroa, presentó un reporte a algunos oficiales de LAPD sobre lo que le había ocurrido momentos antes en la estación de Koreatown.

La víctima declaró que, después de la agresión que sufrió, tiene temor para tomar el transporte público, pero manifestó su confianza porque las autoridades puedan identificar y arrestar a los cuatro sospechosos del ataque.

