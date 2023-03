La sobrina de Luis Miguel luce su figura al posar en microbikini negro junto a un muro de hielo

Isabella Basteri, la sobrina de Luis Miguel, publicó en su cuenta de Instagram unas fotos en las que presume su nuevo look, posando en microbikini negro. Lo curioso de las imágenes es que fueron tomadas a bajas temperaturas, pues la muestran junto a un muro de hielo.

Isabella tiene 26 años y se ha distinguido por su belleza; es hija de Alejandro Besteri -hermano del cantante- y la nicaragüense Alexandra Alcocer. Durante un tiempo ella lució su cabello rubio y luego de color rosa, pero ahora lo lleva castaño. También le gusta tomarse selfies y para ejemplo está la más reciente, que complementó con el texto “🖤🖤🖤 ps Me maquillé en la oscuridad😅”.

Aunque cuenta con más de 38,000 seguidores en Instagram Isabella no tiene interés en incursionar en el medio del espectáculo. Ella se lleva muy bien con su papá, quien por su parte ha publicado varias fotos en las que aparecen juntos, compartiendo mensajes como: “No guardes nada para una ocasión especial, Vivir es una ocasión especial❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻😘”. View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRO BASTERI ® (@abasteri)

