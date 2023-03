Al igual que le pasó a Canelo, David Benavídez no soporta a Caleb Plant: “Le voy a quebrar la boca para hacerlo pagar”

Exclusiva

El nombre de David Benavídez ha estado sonando, cada con más fuerza, en el ambiente del boxeo durante años recientes en virtud de sus innegables atributos en el ring, su marca perfecta y una personalidad interesante como peleador.

Mike Tyson lo bautizó como el “Mexican Monster” durante la grabación de un podcast, un apodo que le encantó a Benavídez, y varias leyendas del boxeo han insistido en meses recientes que Saúl “Canelo” Álvarez debe de enfrentarlo.

Pero la realidad es que al hombre mexicano-ecuatoriano nacido en Phoenix aún le falta ganar una pelea grande para poder reclamar esa ansiada cita con Canelo, la mayor estrella del boxeo actual.

David Benavídez tendrá la oportunidad de conseguirlo este 25 de marzo al enfrentar al estadounidense Caleb Plant en un choque de excampeones mundiales a realizarse en el MGM Grand de Las Vegas. No hay nada realmente pactado, pero si Benavídez gana y se ve bien, el duelo con Canelo podría empezar a tomar forma.

“Yo creo que después de esta pelea que yo le gane a Caleb Plant la gente va a llamar más esta pelea [con Canelo]. Y hay que darle a los fans lo que quieren mirar. Ya es tiempo para hacer la pelea. Yo ya estoy listo”, dice Benavídez en una charla con La Opinión.

“Yo me siento muy bien ahorita porque tengo el apoyo de todas las leyendas del deporte y yo creo que esta es la pelea que todo el público quiere mirar”, agrega sobre un posible duelo con el pelirrojo, quien este mes de mayo se enfrentará a John Ryder -un desconocido del público- en Guadalajara.

“Canelo es una leyenda también y yo soy un peleador muy joven que quiero hacer mi propia historia. Y yo creo que soy el mejor supermediano”.

David Benavídez con su equipo y familia tras vencer a David Lemieux en 2022. /Foto: Kelsey Grant/Getty Images

David Benavídez promete noquear a Plant en menos de seis rounds

En cuanto a la pelea contra Plant, será por el cetro interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo que Benavídez obtuvo en mayo de 2022 al vencer al veterano David Lemieux.

Benavídez (26-0) se dice listo para el combate. Su objetivo es noquear a Plant (22-1) e incluso se atreve a prometer que lo acabará en menos de seis rounds.

“Me siento muy bien. Estamos cien por ciento listos para la pelea, ya tuvimos un campamento de cuatro meses”, indica Benavídez.

Resulta que el peleador también conocido como “Bandera Roja” no soporta a Plant. La animosidad es grande y el pleito se ha estado cocinando por varios años vía declaraciones.

“Es un tipo de persona que no me gusta: no me gusta cómo es, cómo habla, todas las cosas que dice de mí”, comenta Benavídez. “Ya tenemos cinco años queriendo pelear… Ya es tiempo para pelear. Yo le voy a quebrar la boca para hacerlo pagar por todas las cosas que dijo de mí”.

Algo debe tener Caleb Plant para hacer que sus rivales se expresen tan mal de él. Canelo estalló con Plant como parte de una bronca en plena conferencia de prensa antes de su enfrentamiento de 2021.

“Les prometí a todos mis fans que lo voy a noquear antes del round 6. Ese es el plan, vamos a seguir ese plan”, agrega Benavídez. “Yo quiero enseñarle a la gente que sí soy un monstruo. Yo tengo 26 peleas con 23 nocauts, y nada más hay dos personas que no he noqueado. Yo voy por el nocaut en esta pelea”.

Leer más:

– El CMB avala que el vencedor de Benavídez y Plant sea el retador obligatorio de Canelo

– Padre de David Benavídez dice que Canelo teme a perder toda su fama ante su hijo

– Gervonta Davis llega tarde a primera conferencia de prensa con Ryan García