Qué signos del zodiaco son los más honestos y al mismo tiempo los más hirientes

Los signos del zodiaco podrían influencia en el grado de honestidad que proyectamos en nuestras opiniones, hasta el punto que unos son capaces de lastimar con la verdad.

La honestidad es algo muy valorado en la actualidad, pero no todas las personas están listas para escuchar sinceridad entera. Algunas pueden suavizar sus opiniones cuando no desean herir los sentimientos ajenos, sin embargo, otras no ponen filtro verbal a sus pensamientos y dicen las cosas como son sin importar quién resulte lastimado en el camino.

Y así son 3 signos del zodiaco. Prefieren decir siempre lo que piensan sin importar que suenen directos, fuertes y arrogantes. ¿De qué signos estamos hablando? Según la astróloga Reda Wigle, los más capaces de lastimar con la verdad son Sagitario, Virgo y Aries. En un artículo para New York Post explicó por qué.

Como primer signo del zodiaco gobierna la cabeza y la boca, en consecuencia, no vacilan cuando dicen que lo que piensan. Aries, además, es el más impulsivo del horóscopo de tal manera que sus opiniones son genuinas, es decir, expresa las cosas tal cual las piensa en su mente.

No es difícil saber cómo se sienten porque lo dicen, en ese sentido son totalmente transparentes, sin embargo, cuando empieza a decir verdades puede lastimar tus sentimientos porque no solo te dirá lo bueno, también lo malo.

Es muy exigente en todos sus enfoques. Mercurio, el encargado de la comunicación y los pensamientos, es su planeta regente por lo que expresa las cosas con brutal honestidad. Como signo perfeccionista tiene la habilidad de descubrir qué cosas se deben mejorar, por eso se le considera en extremo criticón.

Virgo es el tipo de persona que sabe dar los consejos más sabios, pero es incapaz para tomarlos, comentó la astróloga, aunque es un hecho que siempre dirán la verdad sin filtros.

Sagitario siente un impulso por decir la verdad y exponer las mentiras. Al ser gobernado por la novena casa astrológica, la de los viajes, la educación superior y la exposición, considera que la honestidad es el pilar más importante de todo.

A este signo no le importa desmentir a su pareja, amigos o colegas delante de quien sea, aunque parezca una actitud poco leal, para Sagitario la verdad es algo con lo que no se debe jugar.

