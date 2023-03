Qué película nominada al Oscar 2023 se compara con tu signo del zodiaco

En medio de la fiebre por los Premios Oscar 2023, que se llevan a cabo este domingo 12 de marzo, la astrología puede decirnos qué película nominada se compara con la personalidad de cada signo del zodiaco, después de todo, el mundo del cine está ligado con las estrellas.

Como dato curioso, la entrega de los galardones más cotizados del Séptimo Arte se desarrolla justo en la temporada de Piscis, signo de agua mutable gobernante del mundo de la fantasía, y por supuesto, del cine.

La astróloga Reda Wigle se encargó de analizar qué películas nominadas comparten similitudes con los signos del zodiaco y publicó sus interesantes resultados en un artículo del New York Post en su versión en línea. ¿Cómo le fue a tu signo?

La película “Top Gun: Maverick” se compara con el arquetipo temerario, heroico y atlético de este signo zodiacal. De acuerdo con la astróloga, Aries encontrará “mucho qué amar” en esta secuela protagonizada por Tom Cruise.

Con sus movimientos sugerentes, excesos y altibajos de temperamento, “Elvis” es la película que se ajusta con Tauro, signo que ama los placeres de la vida.

Este signo representa la dualidad de la condición humana, por lo que la película que se compara con su compleja personalidad es “Women Talking”. Géminis es gobernado por Mercurio, el planeta de la comunicación, del mismo modo, esta película muestra el poder del lenguaje humano, explicó Wigle.

Como signo de agua representante de la profundidad emocional, no hay mejor película para Cáncer que “Avatar: The Way of Water”. Según la astróloga, se toma más que en serio su bienestar y salud del entorno, por eso esta película se adapta perfectamente a sus estándares.

La película que se adapta con el romántico, idealista y enérgico Leo es “All Quiet on the Western Front”, película que retrata cómo un joven sigue sus ideales para ser un héroe, pero se enfrenta a las crudas realidades de la guerra.

Este signo es como el detective del zodiaco pues pone atención al detalle, es analítico y busca la verdad. Por eso el documental “All the Beauty and the Bloodshed” se adapta con la personalidad de Virgo.

Como gobernante de la Séptima Casa, asociada a las relaciones, Libra ayuda a los demás a definirse y tiene mucha sed por ser querido. La trama de la película “The Banshees of Inisherin” ejemplifica mucho de la personalidad de este signo zodiacal, según la astróloga.

No hay mejor película que represente a Escorpio que “Black Panther: Wakanda Forever”, la razón es que este signo es gobernado por Plutón, el planeta de la resurrección y la muerte, y este largometraje tiene mucho qué ver con estas características.

Los Sagitario valoran la verdad y tienen el arquetipo del aventurero del Zodiaco. Si miran la película “The Fabelmans” podrán identificarse con la pasión que empuja a su protagonista.

Capricornio es un signo con hambre de triunfo, reconocimiento y éxito que se alimenta con el control y lo mueve su reputación. La personalidad entera de este signo se ve reflejada en la película “Tár”.

Acuario se asocia con los temas de la comunidad, el control, la rebeldía y las excentricidades, por lo que la astróloga asoció la personalidad de este signo de aire con la película “Triangle of Sadness”.

Regido por Neptuno, el planeta de los sueños y las ilusiones, Piscis sentirá una conexión especial con la película “Everything Everywhere All at Once” que retrata cómo es lidiar con los problemas existenciales.

Seguir leyendo:

· Premios Oscar 2023: 24 películas nominadas que puedes ver en línea hoy mismo

· Premios Oscar: qué dicen las apuestas y quiénes se colocan como ganadores de la noche

· Premios Óscar 2023: Los secretos de los ensayos y las primeras fotos