En siete entradas, Estados Unidos aplastó 12-1 a Canadá y obtuvo su segunda victoria en el Clásico Mundial

Canadá y Estados Unidos se vieron las caras con Mitch Bratt y Lance Lynn, respectivamente, como los abridores estelares para lo que fue el juego disputado en el Chase Field, una de las sedes del Clásico Mundial de Béisbol del 2023, que vio como los estadounidenses demostraron toda su ofensiva para obtener su segunda victoria del torneo 12-1, motivo por el cual solo jugó siete entradas al ganar por la vía del K.O.

En la misma primera entrada Estados Unidos movió el marcador ante un descontrolado Bratt que llenó las bases sin outs tras un hit y dos boletos. Además, Nolan Arenado conectó un largo doble por la banda izquierda para traer las primeras rayitas.

Aunado a esto, con Paul Goldschmidt en tercera, el jugador aprovechó un elevado al jardín izquierdo para llegar al home con el sacrificio de Kyle Tucker que trajo el 3-0 al marcador.

Sin embargo, Estados Unidos no bajó los brazos y Jacob Tyler Realmuto trajo una más para la registradora luego de dar un rodado fuerte al jardinero central que impulsó a Arenado para traer la cuarta de los estadounidenses y sacar de acción a Bratt para darle acción a R. J. Freure.



No obstante, el lanzador no pudo apagar del todo la ofensiva, pues con una jugada de doble play inconclusa, tras el rodado de Trea Turner, Tim Anderson se coló hasta el plato para sumar una quinta carrera para la ofensiva estadounidense que no se quedó acá.

Con Turner en primera, Cedric Mullins conectó un triple para así traer una más a lo que era una larga ofensiva que no se quedó acá, pues el lanzador impactó con la bola a Mookie Betts quien llegó a primera.

Ahora, tras el largo trabajo realizado por los lanzadores canadienses, la ofensiva no paró y con un largo cuadrangular conectado por Mike Trout la pizarra quedó 9-0 para posteriormente conseguir el último out del primer inning con un rodado de Goldschmidt.



Con una abultada ventaja en el marcador, el abridor de Estados Unidos, Lynn, se subió al montículo y vio como es que Jared Young realizó un truco de magia y desapareció la bola para acercar rápidamente en el marcador a Canadá 9-1 en la segunda entrada.



Y de hecho, este cuadrangular ayudó a que el juego durara un poco más, pues en la baja de la segunda Estados Unidos continúo con su ofensiva y anotó nuevamente para seguir aplastando a su rival canadiense. Para lograr esto, Tim Anderson conectó un triple que trajo a Nolan Arenado para colocar las acciones 10-1.



Posteriormente, el mismo Anderson llegó al home con un elevado de sacrificio de Realmuto a las manos del jardinero central para así colocar el 11-1 en el marcador. Sin embargo, Estados Unidos no se quedaría en esto y seguiría con su ofensiva aplastante ante el picheo canadiense.

Al siguiente turno, Trea Turner sacó la bola por el jardín izquierdo y colocó el pizarrón 12-1 a favor de los estadounidenses que llegaron al Chase Field con el objetivo de dejar atrás la derrota obtenida ante la Selección de México.



Luego de 13 carreras realizadas por los dos conjuntos, en las primeras dos entradas, ambas novenas no pudieron demostrar el poder ofensivo necesario para anotar más rayitas. Sin embargo, la regla del K.O. se hizo presente y en la séptima entrada, al tener más de 10 anotaciones de ventaja, Estados Unidos se adjudicó la primera victoria del Clásico Mundial de Béisbol.

