Gerard Piqué metió las manos al fuego por el FC Barcelona y explicó cómo se podría comprar a un árbitro

Gerard Piqué ofreció una entrevista en la que abarcó casi todos los temas del espectro mediático que lo rodea. El exdefensor defendió al FC Barcelona de las acusaciones de corrupción arbitral por el caso Negreira.

En una entrevista para el programa El Món del reconocido medio catalán RAC1, Piqué conversó con Jordi Basté sobre este escándalo de presunta corrupción deportiva continuada y aseguró que su antiguo equipo no ha comprado árbitros y todo se trata de una conspiración.

“No creo que el Barça haya comprado a los árbitros, pondría la mano en el fuego”, inició. “Vas con dinero negro y ya está, las cosas son más sencillas que no ir al vicepresidente del CTA y pagarle un salario”, dijo haciendo alusión a como se podría comprar a un árbitro.

Para el exfutbolista este tipo de cuestionamiento hacia el club blaugrana carecen de lógica. “Las conspiraciones y campañas (…) estamos acostumbrados”, sentenció. Con respecto a si en su época de jugador tenía algún tipo de conocimiento, Gerard negó que él o sus compañeros en ese momento estuviesen enterados de los supuestos informes y el vínculo desde la directiva del Barca con el vicepresidente de la Comisión Técnica de Árbitros.

“No sabía nada. Esto es más de cara al entrenador y staff técnico. Los jugadores ya conocemos a los árbitros, los entrenadores pueden venir de fuera y pueden necesitar ayuda. Yo no sé si el trabajo era ser ayudante… nosotros estábamos fuera y no teníamos conocimiento. No lo he conocido ni al hijo”, explicó.

El ahora presidente de la Kings League también opinó sobre la última decisión del Real Madrid de involucrarse en la demanda contra el FC Barcelona en defensa de sus intereses ante lo que muchos ya consideran como un escándalo de corrupción arbitral.

“Todos menos el Real Madrid se habían puesto en contra del Barça y habían seguido a LaLiga, entiendo que hayan cedido por la presión de sus seguidores. Tengo confianza en mí club”, manifestó.

