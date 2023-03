Kalimba niega abuso sexual hacia Melissa Galindo: “Ejerceré acciones legales por difamación”

Kalimba no se quedó callado ante las recientes acusaciones de la cantante Melissa Galindo, quien reveló que presuntamente sufrió acoso sexual y tocamientos indebidos de parte del también integrante de OV7.

El intérprete de “Se te olvidó” negó los señalamientos de la joven exparticipante de “La Voz México” y aseguró que emprenderá acciones legales en su contra por difamación.

A través de un comunicado de prensa que compartió en sus perfiles oficiales de sus redes sociales, Kalimba agradeció el apoyo de sus fans y resaltó que “las personas saben quién es y que no se comporta así”.

“A mi familia, amigos y público en general: Les expreso mi cariño y profundo agradecimiento por sus mensajes y muestras de solidaridad y apoyo. Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario”, se lee en el documento.

“Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal”, añadió.

Además, el integrante de OV7 enfatizó en que no volverá a hablar del tema y demandará a Melissa Galindo por la difamación, de la que él asegura que está siendo objeto.

“Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos. Por ello, este es el único comunicado que haré sobre el tema por ahora. Gracias y bendiciones”, finalizó.

Kalimba celebra los movimientos en favor de la mujeres

Por otra parte, el cantante aseguró que admira el movimiento que da voz a las mujeres, pero hay personas que por motivos distintos a un abuso real, deciden hacer denuncias públicas.

“Admiro y celebro estos movimientos que le han dado voz a las mujeres, pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio, o para buscar evadir responsabilidades económicas y jurídicas”, insistió.

Te puede interesar:

–El cantante mexicano Kalimba es de nuevo acusado por abuso a una joven artista | VIDEO

–Fan de Kalimba denuncia su mala actitud y él le responde: “no nos idolatren” | VIDEO

–El antes y después de Kalimba: así lucía el famoso antes de su ingreso a OV7