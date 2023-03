Bad Bunny celebró triunfo parcial de Puerto Rico en el Clásico Mundial y mexicanos lo tundieron en redes sociales tras la remontada

El cantante puertorriqueño Bad Bunny causó revuelo en redes sociales luego de subir a la stories de su cuenta de Instagram una imagen celebrando el triunfo parcial de los boricuas en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. No obstante, los hinchas mexicanos se le fueron con todo una vez se concretó la histórica remontada.

Puerto Rico era una de las selecciones favoritas en este certamen y el pasado viernes inició con muy bien pie su duelo ante México ganando 4-0. Esto generó que el reggaetonero celebrara parcialmente en sus redes la cuarta anotación de su país.

Mexiquito está bien cabróóón, está bien cabróóón 💃 🎶 pic.twitter.com/D0Oymijcw3 — Alexis Castro (@soyalexiscastro) March 18, 2023

Todo se torció en la séptima entrada cuando de la mano de Randy Arozarena y compañía, los aztecas revivieran de las cenizas como el ave fénix y concretaran una remontada sin precedentes. El compromiso culminó 5-4 a favor de los entrenados por Benjamín Gil y de forma inmediata un alud de comentarios, burlas y memes hacia el ‘Conejo Malo’ llovieron en redes sociales.

“Se le fue el internet a Bad Bunny”, “Pobre conejo malo”, “Mexiquito está bien cabr, está bien cabr“; “Puro Maracanzo”; “Ojalá fuera como Daddy Yankee”; “Eres pésimo así como tu música si es que se le puede llamar así”, fueron algunas reacciones de los internautas en Twitter.

Incluso, hubo alguno que le escribió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para que declarara al cantante persona non grata en la nación azteca. “También, por favor, declare persona non grata al tarado este por burlarse de nosotros”. También, por favor, declare persona non grata al tarado este por burlarse de nosotros. @sanbenito pic.twitter.com/iRjDlrNzgm— édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) March 18, 2023

