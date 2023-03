Bebesiosis: la enfermedad trasmitida por garrapatas ya está en 8 estados de EE. UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), informaron que los casos de babesiosis han aumentado significativamente en Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island y Vermont.

El informe dice os casos de enfermedades transmitidas por garrapatas en los Estados Unidos aumentaron un 25 % desde 2011 y pueden causar patologías que van desde asintomáticas hasta graves.

Particularmente la babesiosis está creciendo en casos pero aún es rara, se transmite por las picaduras de garrapatas de patas negras.

Qué debemos saber sobre la babesiosis

Estas infecciones por babesiosis pueden ser asintomáticas o causar enfermedades leves a graves que pueden ser fatales. Sus síntomas pueden durar varias semanas y suelen aparecer entre una y cuatro semanas después de la picadura.

Los CDC dicen en su sitio web que, debido a que las temperaturas promedio más cálidas pueden significar estaciones cálidas más prolongadas, estaciones primaverales más tempranas, inviernos más cortos y templados y veranos más cálidos; las condiciones podrían volverse más hospitalarias para muchos portadores de enfermedades transmitidas por vectores.

Los síntomas más comunes de la babesiosis incluyen:

Fiebre.

Escalofríos.

Sudoración.

Fatiga.

Mialgias (dolores musculares, que pueden estar causado por la falta de movilidad del cuerpo).

Hepatoesplenomegalia (agrandamiento del hígado).

Anemia hemolítica, un trastorno que hace que los glóbulos rojos se destruyan más rápido de lo que se pueden crear.

El científico de Yale Goudarz Molaei le dijo a WTNH de Nexstar, que uno de los factores que podrían estar causando el aumento de las enfermedades transmitidas por garrapatas podría ser inviernos más cortos.

“Es comprensible que debido al cambio climático y otras condiciones ambientales, estamos viendo aumentos en la abundancia y la actividad de las garrapatas”, declaró.

Según Molaei, en Connecticut una de cada dos garrapatas en promedio está infectada con al menos un agente de la enfermedad.

“Tenemos que ser conscientes de las áreas que podrían estar infestadas de garrapatas, por lo que las áreas boscosas, las áreas de pastos altos, traten de evitar esas áreas a toda costa”, dijo.

Molaei dice que si no tienes otra opción, tendrás que realizar constantemente un control de garrapatas tanto en ti como en tus mascotas, ya que a menudo pueden traer garrapatas a casa con ellos.

