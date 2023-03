Filtran video de Alexis Vega en una fiesta tras la derrota ante Club América (Video)

Alexis Vega es el rostro visible de la molestia de los fanáticos de las Chivas de Guadalajara tras la derrota ante Club América. ¿El motivo? En redes sociales empezó a circular un supuesto video del atacante en una fiesta.

Al parecer, el audiovisual fue poco después de la contundente victoria 2-4 por parte de las Águilas del América y en el clip se puede apreciar a Vega rodeado de otras personas en una reunión en la que es visible el consumo de bebidas alcohólicas.

La grabación fue compartida a través de Instagram Storie en la cuenta de la una de las presentes en la fiesta y que responde al nombre de Jocelin Gutiérrez (Jocelingtz). En las imágenes aparece Vega en medio de dos personas cantando y riendo. En el momento en el que la toma se abre, aparecen al menos ocho personas más con una mesa rodeada de jugos y una botella de vodka.

Al jugador se le ve lucir una playera blanca y en la parte final del video se puede ver cómo deja un vaso con la bebida sobre la mesa.

Alexis Vega se ve muy triste por la derrota de Chivas en el Clásico pic.twitter.com/aZi1ADuUXd — BIYIK (@BIYIK__) March 20, 2023

Aunque no se conoce oficialmente de que fecha data la grabación, los usuarios en redes sociales dan por hecho de que se trata de una reunión posterior al Clásico contra América.

Este hecho causó revuelo y gran molestia entre los aficionados, quienes no dudaron en dejar comentarios de rechazo y duras críticas a Vega. “Por eso no se va a Europa”; “Mi Toluca estafó a Chivas con ese borrachín”; “Recuerde que hay cláusula de hasta 10 % por venta”; “Alexis Vega es un jugador mediano/malo, no tiene carácter ni de líder ni de jugador top”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Cabe recordar que Vega se lesionó en el primer partido del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante Atlético San Luis y desde entonces no había podido jugar. Ante las Águilas reapareció desde el banquillo.

