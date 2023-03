Bojan Krkic, de promesa del FC Barcelona a sufrir ataques de ansiedad y anunciar su retiro del fútbol a los 32 años

El delantero Bojan Krkic, formado en el FC Barcelona, anunciará su retiro de los campos de juego a los 32 años de edad. El futbolista formado en la cantera del Barcelona, prometía una carrera espectacular tras ser el goleador histórico de La Masía, sin embargo se fue diluyendo y terminó como un correcaminos probando suerte en distintos países.

Bojan Krkic comenzó su carrera en el FC Barcelona, equipo donde prometía brillar y estar a la par de Messi, sin embargo su talento se fue diluyendo y terminó saliendo del club para jugar en la Roma, el Milan, el Ajax de Ámsterdam, Stoke City, Mainz, Alavés y Montreal Impact. Su último equipo fue el Vissel Kobe de Japón, en el cual compartió junto a Andrés Iniesta.

En una entrevista concedida a The Guardian, Bojan confesó las dificultades que trajo a su vida el hecho de ser comparado con Messi. “Me llamaban el nuevo Messi. Sí, si me comparas con Messi, con 17 años mi vida cambió. Fui al Mundial sub-17 y no me conocía nadie; cuando volví no podía andar por la calle. Todo iba bien, pero hay un momento en el que tu cuerpo dice basta“, dijo.

“No fui a la Eurocopa de 2008 por mis problemas de ansiedad, pero dijimos que estaba de vacaciones. Tenía que debutar contra Francia y se dijo que tenía gastroenteritis cuando en realidad volví a tener un ataque de ansiedad. Pero nadie quiere hablar de eso, al fútbol no le interesa. La ansiedad afecta de formas diferentes. Conmigo eran mareos y malestar general constantemente, 24 horas al día“, prosiguió sobre el tema de su ansiedad.

Todo esto afectó de manera evidente a un futbolista que tenía una proyección que se perdía de vista, y que esta semana ha convocado a los medios de comunicación para una rueda de prensa en Barcelona, el motivo lo adelantó Piqué días atrás, Bojan Krkic anunciará su retiro a la corta edad de 32 años.

