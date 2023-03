El hijo de “El Mencho” enfrentará a la justicia de EE.UU. el 12 de abril y podría declararse culpable

En el mundo del narcotráfico hay un hombre que actualmente figura como uno de los más importantes y peligrosos, y aunque se mantiene prófugo de la justicia, su familia no ha corrido con la misma suerte y varios de sus miembros han sido detenidos.

Se trata del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, cuyo hijo tiene una cita con la justicia estadounidense el próximo 12 de abril y se especula que se declarará culpable, según reveló el periodista Alan Feuer, quien tuvo acceso al aviso judicial en donde se notifica sobre la próxima audiencia.

Rubén Oseguera González, alías “El Menchito”, está citado a una audiencia de culpabilidad el día antes señalado, y en caso de que no lo acepte se iniciará un juicio en su contra el próximo 2 de mayo. Él no corrió con la misma suerte que su padre, pues no logró escapar de la justicia y lleva varios años preso, pero su futuro está a días de decidirse.

La declaración de culpabilidad por parte de “El Menchito”, en caso de que suceda, podría ser como parte de una estrategia jurídica o que desee colaborar con el Gobierno de Estados Unidos, algo que ha servido a muchos capos de la droga, ya sea para reducir sus condenas o incluso ser testigos protegidos, según reveló el diario Reforma.

Pero la fiscalía de EU tiene varias pruebas en su contra. Testigos colaboradores, interceptaciones de llamadas y testimonios de agentes sobre aseguramientos de droga. El escenario de un acuerdo de culpabilidad por parte de El Menchito es muy probable aunque aún no seguro. pic.twitter.com/lbU1tUJACH — Angel Hernández Díaz (@AngelenHD) March 22, 2023

La tercera es la vencida

A diferencia de su padre, “El Menchito” cuenta con un historial de detenciones y liberaciones por parte de la justicia mexicana, que lo acusa de lavado de dinero, delincuencia organizada y cohecho. Fue hasta la tercera vez cuando lograron retenerlo varios meses en la cárcel y años después lo extraditaron a Estados Unidos, donde lo requería una Corte del Distrito de Columbia.

Los cargos de los cuales se le acusa a Rubén Oseguera es de conspirar deliberadamente para distribuir tanto cocaína como metanfetamina en México y otros países, así como de utilización y portación de armas de fuego.

Oseguera González fue capturado por primera vez el 30 de enero de 2014 en Zapopan, Jalisco, pero fue liberado el 26 de diciembre, luego de que un juez señalara que no había pruebas suficientes para mantenerlo en prisión.

El 23 de junio del 2015 sufrió su segundo arresto, y liberado el 2 de julio del mismo año porque hallaron irregularidades en su detención, pero al salir de prisión fue detenido nuevamente, esta vez acusado por desaparición de personas y por ello se mantuvo en la cárcel hasta su extradición.

Ahora “El Menchito” está en espera de saber qué ocurrirá con él, y cuál será su nueva morada.

