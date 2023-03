Bojan Krkic “El Nuevo Messi” anunció su retiró del fútbol a los 32 años

El delantero Bojan Krkic, de 32 años, anunció su retiro del fútbol profesional después tras 16 años de carrera, un periodo en el que asegura “haber aprendido a superar los miedos que nos creamos”.

Rodeado de su familia y amigos, de algún excompañero; flanqueado por las camisetas de los once equipos que vistió y bajo la inscripción: “Gracias”, en nueve idiomas, Bojan dijo adiós.

Bojan disputó 163 partidos con el FC Barcelona en el que anotó 41 goles, ganó dos Champions League, un Mundial de Clubes, entre otros títulos. Aunque nunca pudo consolidarse en el equipo y luego pasó por varios clubes como AS Roma, Stoke City, Ajax, Milán, entre otros.

Su carta de presentación fue un vídeo con su primera entrevista a Barça TV, realizada con nueve años y vestido con la camiseta del Barça: “Mi ilusión es jugar en el primer equipo del Barça”.

“¿Qué he aprendido de la vida? El momento de marchar del Barça fue muy doloroso, pero el hecho de hacerlo, de cerrar una puerta y abrir otra, te abre las puertas al mundo, a nuevas emociones. Me quedo con eso”, dijo.

Se despidió a pocos metros de los campos de tierra en los hizo su primera prueba “Con ocho años, este club es mi familia y con 32 después de mucho aprendizaje, con mucho orgullo, anuncio que acaba una etapa. Me siento infinitamente agradecido de todo lo conseguido. Desde hace tiempo sentía que mi etapa había acabado”, comentó.

En la lista de agradecimientos, Bojan incluyó a Joan Laporta, el presidente del Barça, con el que empezó este viaje; y, por supuesto a sus padres. A su padre por haber abandonado su país de origen, gracias al fútbol, para crear una familia; y a su madre porque abandonó su carrera de enfermera para cuidarlo y educarlo.

“Estas decisiones no son fáciles, pero llevaba doce años fuera de casa. Profesionalmente estoy muy realizado y sentía que era el momento de estar cerca de los míos, de disfrutar de todo lo que no he hecho en estos años”, dijo.

Comentó que jugará su último partido en junio, un partido con la selección catalana, para el cual la Federación Catalana de Fútbol ya está trabajando.

