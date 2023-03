El Gullit Peña piensa en México, pero su futuro seguiría en el fútbol árabe

Carlos Peña parece que ha encaminado de nuevo su carrera. El futbolista mexicano fue protagonista de múltiples polémicas en su aventura por el fútbol de Centroamérica. El Salvador y Honduras fueron sus destinos, pero los problemas extradeportivos afectaron su vínculo con sus clubes. Actualmente el azteca milita en el Al-Dhaid Sharjah, pero apunta a compartir torneo con Cristiano Ronaldo.

El agente de Carlos Peña fue el encargado de revelar las pretensiones del exjugador de las Chivas de Guadalajara. El Gullit se recupera paulatinamente de sus meses de inactividad para poder alcanzar de nuevo un nivel de alta competencia.

“Tenemos otros planes para él en la Primera División de Arabia Saudita, si se sigue concentrando y entrenando no va a regresar a México en muchos años”, reveló Morris Pagniello en una entrevista con el programa Tiro Libre.

El Gullit dejó su futuro en manos de su agente

A pesar de las pretensiones de Pagniello, en las últimas semanas Carlos Peña reveló que aún piensa en el fútbol mexicano. El Gullit jugó en Pachuca, León, Chivas, Cruz Azul, Necaxa, Correcaminos, Veracruzano y aún tiene ganas de expandir su larga lista de clubes en México.

“Muy contento de estar en este excelente país, disfrutando del fútbol. Claro que me veo de regreso (en México), pero eso lo decidirá mi agente, pero me siento muy bien, contento, nunca me he rendido, ni me rendiré, disfruto lo que hago, contento de seguir jugando al fútbol”, confesó Peña en unas declaraciones recopiladas por Fútbol Total MX. Paso a pasito pero el Gullit sigue viendo actividad en la tierra de las alfombras voladoras… https://t.co/WO0Pk1RdmQ— Soy Fiera (@soyfieramx) March 19, 2023

