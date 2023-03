Lindsay Lohan, Jake Paul y otras celebridades fueron multadas por promocionar criptomonedas

La Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado financiero estadounidense, acusó a ocho famosos, incluyendo a la actriz Lindsay Lohan, el youtuber Jake Paul y el cantante Ne-Yo, de violar las regulaciones de los mercados de valores al promocionar criptomonedas sin divulgar que se les había pagado por ello.

Estas acusaciones forman parte del caso presentado por la SEC contra el criptoempresario Justin Sun y sus empresas, Tron Foundation Ltd, BitTorrent Foundation Ltd y Rainberry Inc, por ofrecer y vender sin registro las criptomonedas Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT).

Según la SEC, Sun y sus empresas ofrecieron las criptomonedas como inversiones a través de programas de recompensas sin registro, y los ocho famosos acusados promocionaron ilegalmente TRX y/o BTT sin revelar que recibían una compensación por hacerlo.

El caso también acusa a Sun de manipular el corretaje de Tronix inflando artificialmente su negociación en el mercado secundario y de pagar a celebridades para promocionar sus activos en las redes sociales.

Lindsay Lohan, Jake Paul, Ne-Yo (Shaffer Smith), la actriz porno Michele Mason (conocida como Kendra Lust), el rapero Lil Yachty (Miles Parks McCollum) y el cantante Akon (Aliaune Thiam) decidieron poner fin a las acusaciones en su contra pagando una cantidad total superior a 400,000 dólares en restitución, intereses y multas, sin admitir ni negar las conclusiones del organismo.

Sin embargo, el rapero Soulja Boy y el cantante Austin Mahone, también acusados, no llegaron a ningún acuerdo con la SEC.

El aumento de la supervisión de las criptomonedas por parte de las autoridades estadounidenses se produce después de la quiebra de la plataforma FTX, que dejó a muchos clientes sin poder retirar sus inversiones.

Según el presidente de la SEC, Gary Gensler, “este caso demuestra una vez más el alto riesgo que enfrentan los inversores cuando las criptomonedas son ofertadas y vendidas sin cumplir con los requisitos de información”.

***

Sigue leyendo: