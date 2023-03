Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, lo recuerda en su primer aniversario de bodas: “Jamás pensé pasarlo sin ti”

A punto de cumplirse los nueve meses del fallecimiento de Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro, recordó emotivamente en sus perfiles personales de sus redes sociales, el que hubiera sido su primer aniversario de bodas.

La famosa publicó en Instagram una serie de mensajes dedicados al fallecido presentador, así como un video del ritual con el que se casaron en las playas de México.

Fue con unas instantáneas de su matrimonio de fondo, donde Anna Ferro le escribió conmovedoras palabras a su amor eterno.

“Hoy a estas horas hace un año nos estábamos diciendo sí… y jamás imaginé pasar mi primer aniversario sin ti. Te amo. Sé que estás cerca de mí de otra forma, pero mi corazón anhela verte, abrazarte, besarte, amarte… feliz aniversario amore”, publicó.

Por si fuera poco, Anna Ferro tuvo una cena romántica, como si el presentador siguiera vivo: “Hoy me tomé un lambrusco, me compré flores, me hice una tira de asado en tu honor, besos hasta el cielo”.

Anna Ferro divide opiniones en redes sociales

Luego de las emotivas publicaciones de Anna Ferro, los internautas mostraron opiniones divididas, pues algunos se dijeron conmovidos y le dedicaron unas palabras de apoyo, pero otros la juzgaron y hasta le pidieron que “regresara el departamento de los hijos de Ingrid Coronado”.

Incluso, hubo quienes además, cuestionaron su credibilidad por la actitud que ha mostrado hacia la exintegrante de Garibaldi y exmujer de Fernando del Solar, a quien supuestamente bloqueó de redes sociales para que ya no pudiera localizarla.

