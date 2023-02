Ingrid Coronado arremete de nuevo contra la viuda de Fernando del Solar | VIDEO

Tras el fallecimiento del famoso conductor Fernando del Solar, siguen las rencillas entre su viuda Anna Ferro, y su expareja Ingrid Coronado.

Mientras Ferro aseguraba que no había tenido ningún tipo de acercamiento por parte de Ingrid Coronado, quien fuera la conductora de “Venga la Alegría” exponía lo mismo de la viuda de su ex.

Y aunque en los últimos meses ambas habían preferido no dar más detalles en torno a si se habían dado avances respecto a la herencia de Fernando del Solar, en esta ocasión fue Ingrid Coronado quien decidió romper el silencio, asegurando que ella confiaba en que todo se resolvería a su favor.

Fue durante un encuentro de autores de un reconocido grupo editorial que Ingrid Coronado se sinceró ante las cámaras de “Sale el Sol”, revelando que el proceso contra Ana Ferro no había avanzado mucho, lo cual atribuyó a que en México los procesos legales son muy largos.

“Sigue caminando el proceso legal contra la viuda de Fernando del Solar. Los procesos legales en México son muy largos y sigo haciendo lo que tengo que hacer. No les puedo dar noticias porque todavía no tengo”

A la pregunta expresa de si consideraba que el proceso legal terminaría por favorecerla, Ingrid Coronado contestó confiada que no tenía duda de que así sería, agregando que Ana Ferro no quiso establecer una comunicación con ella para llegar a un acuerdo en torno a la propiedad que las mantiene enfrentadas.

“¿Tú crees que ha habido una apertura para que haya comunicación? La verdad es que no me gustaría hablar del tema porque no creo que tenga ningún sentido”

INGRID CORONADO