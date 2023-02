Ingrid Coronado y viuda de Fernando del Solar siguen con su pleito por la herencia del presentador

Están por cumplirse ocho meses de la lamentable muerte del presentador argentino Fernando del Solar, quien perdió la batalla contra el cáncer linfático el 30 de junio de 2022, y, hasta el momento, se desconoce qué pasará con su herencia y con los muebles que tenía en su apartamento en Cuernavaca, a cerca de una hora de Ciudad de México.

La batalla por sus bienes parece estar lejos de concluir, tal y como lo hizo saber la propia Ingrid Coronado, con quien el fallecido tuvo dos hijos, Luciano y Paolo, y de quien se separó tras un matrimonio de altas y bajas.

La reconocida presentadora habló sobre el status de los bienes de su expareja y si ya logró llegar a un acuerdo con Anna Ferro, la viuda de Del Solar, en una entrevista que brindó al programa mexicano ‘Sale el Sol’.

“Sigue caminando, los procesos legales en México son muy largos, y pues sigo haciendo lo que tengo que hacer, no puedo darles noticias porque todavía no tengo”, señaló la también escritora, quien decidió iniciar una batalla legal ante la supuesta negativa de Anna Ferro de sentarse a negociar para llegar a un acuerdo en beneficio de todas las partes.

A continuación detalló, sin querer ahondar mucho en el tema, que no ha tenido acercamientos con la última mujer del padre de sus hijos, pues esta así lo ha querido.

“¿Tú crees que ha habido apertura para que haya comunicación? La verdad es que no me gustaría hablar del tema porque no creo que tenga ningún sentido”, concluyó.

Cabe recordar que Fernando del Solar y Anna Ferro pasaron los últimos meses de su matrimonio en un apartamento que no solo le pertenecía a él, sino que también a Coronado, quien tiempo después se enteraría de que la viuda de su ex sacó todos los muebles que le pertenecían, negándose, de manera categórica, a devolverlos.

“Ese departamento está en un fideicomiso. El departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas del fideicomiso, es para la otra persona. Él estuvo viviendo ahí estos últimos ocho años y, actualmente, su viuda vive, de forma ilegal, en el departamento. Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba, de alguna manera, pasando por un proceso, no tenía la energía de iniciar un proceso, ni las ganas de iniciar un juicio”, declaró Coronado, en su momento, en entrevista con ‘Ventaneando’.

Sigue leyendo:

Así es la Miami-Dade Arena, el lugar donde se llevará cabo la gala de Premio Lo Nuestro

Recordamos la mansión donde Chantal Andere celebró el baby shower de su hijo Sebastián

Conoce la original casa que compró Greg Gonzalez, líder de la banda Cigarettes After Sex

Conoce la casa donde vivirá Aleida Núñez tras ser traicionada por Aylín Mujica en ‘LCDLF’