Los republicanos de la Cámara aprueban la Declaración de derechos de los padres a la que se oponen los demócratas y Biden

La Cámara de Representantes aprobó el viernes una legislación patrocinada por el Partido Republicano destinada a brindar a los padres más información sobre la educación de sus hijos, marcando el mayor avance de los republicanos del Congreso en una guerra cultural que tiene lugar en todo el país sobre lo que se puede enseñar o no en las escuelas públicas

Los legisladores de la Cámara aprobaron el proyecto de ley en una votación de 213-208 después de votar varias enmiendas.

Cinco legisladores republicanos se pusieron del lado de todos los demócratas votantes para oponerse a la medida que propone que los padres intervengan en decidir qué permitir y qué censurar y modificar respecto a la educación relacionada con la igualdad racial, la orientación sexual y la identidad de género.

La Ley de la Declaración de Derechos de los Padres (H.R.5 – Parents Bill of Rights Act) requeriría que los distritos escolares públicos publiquen información sobre los planes de estudios para los estudiantes, lo que incluye proporcionar a los padres una lista de libros y materiales de lectura disponibles en las bibliotecas escolares.

La acción del Congreso se produce cuando algunos republicanos electos en estados de todo el país han intensificado su presión para prohibir algunos libros o han presionado para limitar la enseñanza de igualdad racial, identidad de género y orientación sexual en las escuelas.

La medida ahora pasa al Senado, controlado por los demócratas, donde es casi seguro que será rechazada por los legisladores que la han consideran más bien como una “Ley de política sobre los padres”.

De qué se trata el proyecto de ley

Las escuelas tendrían que divulgar públicamente los presupuestos de sus distritos, así como los presupuestos de cada escuela, incluidos los ingresos y los gastos. También tendrían que notificar a los padres sobre actividades violentas que ocurran en las escuelas o en eventos patrocinados por las escuelas.

Y en un esfuerzo por proteger la privacidad de los estudiantes, el proyecto de ley requeriría que los padres den su consentimiento antes de que se realicen exámenes médicos en la escuela, incluidas las evaluaciones de salud mental o trastornos por uso de sustancias.

También exigiría que los padres reciban una lista de libros y materiales de lectura accesibles en la biblioteca escolar y les dé voz a los padres cuando las escuelas elaboren o actualicen sus políticas y procedimientos para la privacidad de los estudiantes, entre otros principios.

Los demócratas del Congreso expresaron su oposición al proyecto de ley y la Casa Blanca también lo rechazó en una declaración de política de la administración, según una declaración citada por NBC News.

“La administración no apoya la H.R. 5 en su forma actual porque el proyecto de ley en realidad no ayuda a los padres a mantener a sus hijos en la escuela”, dice el comunicado de la Casa Blanca. “Además, en lugar de hacer que los estudiantes LGBTQI+ se sientan incluidos en su comunidad escolar, los pone en mayor riesgo. La administración apoya firmemente las acciones que empoderan a los padres para que participen con los maestros y las escuelas de sus hijos, como permitir que los padres se tomen un tiempo libre para asistir a las reuniones escolares. La legislación no debe politizar la educación de nuestros hijos”.

Con información de The Hill y NBC News

