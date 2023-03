Kim Kardashian salió a la calle con un extravagante enterizo que dividió al público

Kim Kardashian lo volvió a hacer: desató furor en redes sociales con uno de sus modelitos de pasarela. Sin embargo, en esta ocasión las opiniones en torno a su elección de atuendo estuvieron divididas, pues mientras unos compartieron su apreciación, otros criticaron su gusto al vestir. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue a través de plataformas como Instagram y Twitter que las imágenes de la estrella de “Keeping up with the Kardashians” se difundieron, abriendo una conversación sobre el look que portó para el concierto al que asistió en Los Ángeles, California.

Y es que el modelito en cuestión estuvo compuesto por un ajustadísimo enterizo en estampado de piel de cocodrilo que se ajustó a sus curvas, mismo que acompañó con un saco negro y botas de tacón en color gris.

Además, la socialité y fundadora de ‘Skims’ optó por lucir su larga cabellera pelinegra sobre sus hombros y unas gafas de sol que la protegieron de los flashes durante su ingreso al reciento en el que se llevó a cabo el concierto de SZA.

Cabe recalcar que Kim Kardashian no fue la única famosa que se dio cita en el esperado show, pues celebridades como Kylie Jenner, Justin y Hailey Bieber, así como Pedro Pascal, Tessa Thompson y Adele también fueron captados disfrutando del concierto.

