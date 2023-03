Tras retiro de Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers no se ve como favorito para la próxima temporada de la NFL

El retiro de Tom Brady sacudió a la NFL y a todos sus amantes, pero ahora, Todd Bowles, entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, reconoció este domingo que con el retiro de la leyenda del deporte su equipo perdió la expectativa de ser grandioso, algo que deben combatir.

“En primer lugar, no reemplazas a un jugador de esa magnitud. Pierdes aura. Pierdes la expectativa de ser grandioso y ahora que eso se ha ido, esa percepción es que todo lo demás se fue con él cuando en realidad no es así”, explicó Bowles en rueda de prensa.

Recodemos que el jugador anunció su retiro de la NFL tras 23 temporadas en el máximo circuito estadounidense, de las cuales jugó 20 con los New England Patriots, con los que ganó seis Super Bowls, y tres en los Bucs, con los que triunfó en uno.

Durante los tres años que el veterano de 45 años pasó en Tampa Bay el equipo siempre clasificó a los ‘playoffs’. En la campaña 2022, última del ‘quarterback’, los Buccaneers cayeron en el duelo de comodines ante los Dallas Cowboys, siendo así el posible próximo objetivo de los Bucs.

El coach de Tampa Bay subrayó que no obstante lo insustituible que resulta llenar el hueco que dejó Brady, su equipo debe convencerse de que son capaces de competir.

“Tenemos muchos buenos jugadores en ofensiva y defensiva, aunque nos faltan algunas piezas, sólo tenemos que entender eso y no hacer caso a lo que se diga afuera. Que él se haya ido no significa que no podamos ser grandiosos. Sólo tenemos que hacerlo más como equipo”, enfatizó.

Para cubrir la baja de Brady, Tampa Bay contrato en la agencia libre a Baker Mayfield, exjugador de Panthers y Rams, que dijo que no buscará ser igual a Brady, además cuentan con Kyle Trask, de 25 años, quien aún no ha iniciado un partido de temporada regular desde que llegó al equipo en 2021.

“Baker tiene gran comprensión del juego, sabe a dónde ir con el balón. Es ideal para el estilo de ofensiva que buscamos ejecutar, encajaba perfectamente. Entre él y Trask no tengo ninguna duda de llegar al objetivo que es ganar, primero, la división, luego hacer daño en los ‘playoffs’ e intentar ganar un Super Bowl”.

