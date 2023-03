Portaaviones de EE.UU. llega a Corea del Sur para maniobras conjuntas

El portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque realizará este lunes unas maniobras con la marina surcoreana en las aguas del país, un gesto de fuerza ante Corea del Norte, que lanzó hoy dos nuevos misiles balísticos.

Tras las maniobras de hoy al sur de la isla de Jeju, el portaaviones llegará el martes al puerto surcoreano de Busan (sur), según confirmó el Ministerio de Defensa Nacional surcoreano en un comunicado.

The USS Nimitz a Nuclear-Powered Aircraft Carrier alongside other Ships from the U.S. Navy’s Carrier Strike Group Eleven are reportedly planning to arrive in the South Korea City of Busan on Monday to participate in Naval Exercises to the South of Jeju Island. pic.twitter.com/KZK47Vjb2c

— OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2023