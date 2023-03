Ignacio Ambriz atacó a la Selección Mexicana y a las constantes elecciones de entrenadores extranjeros 

El proceso de Diego Cocca con la Selección Mexicana está comenzando. El estratega argentino ya acumula una victoria y un empate en su corto registro. Pero la llegada del exentrenador de Tigres de la UANL desde el primer momento fue cuestionada por algunos sectores. Ignacio Ambriz, estratega del Toluca, no tuvo filtros al momento de cuestionar la elección de Cocca como seleccionador de México.

“Nacho” ha sido una de las voces que más ha cuestionado las elecciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). El estratega del Toluca considera que no se le otorga confianza a los entrenadores mexicanos e ironizó con esta perspectiva al mismo tiempo que se postuló como candidato a asumir las riendas de la Selección Mexicana.

“Me faltó presentar el pasaporte español (…) Por México sí, me siento con la capacidad y le pediría permiso a Don Valentín (Diez), me ha defendido y decirle si me da permiso de ir, claro que sí, por México”, indicó Ambriz en una entrevista con ESPN.

¡EN CONTRA DE COCCA!



"Qué quieres que te comente, que no me gusta? No me gusta, yo creo el mexicano puede. Me siento preparado para recibir una oportunidad.Aunque me han tachado de bajo perfil,por ahí dijeron hasta morenito [en la prensa], porque soy mexicano".



-Ignacio Ambriz

México perdió la identidad

Ignacio Ambriz describió el mal presente del fútbol mexicano. El estratega azteca considera que la identidad de El Tri se perdió luego de la Copa del Mundo liderada por Gerardo Martino. A pesar de que Diego Cocca tiene dos partidos a cargo de la Selección Mexicana, el primero fue una victoria cuestionada ante Surinam y el segundo un empate sufrido ante Jamaica.

“México perdió la identidad completa después del Mundial. Fue un fracaso total, México está en una crisis muy fuerte a todos los niveles. Si después de esto lo que pasó, yo lo declaré, y si me cuesta (dirigir) la selección no me importa porque el fútbol mexicano me ha dado todo. ¿Por qué no nos damos cuenta y tenemos que copiar las buenas cosas?, hacer cosas para crecer y cada vez vamos más para abajo”, concluyó. DIRECTO 🇲🇽🚨



“Hoy no hay lideres en la selección, el único líder que veo es a Edson que viene de barrio y que no tiene miedo a nada, es al único que veo gritar y levantarse, tal vez les duela a sus compañeros, pero es la verdad”



– Ignacio Ambriz en Fútbol Picante

