Fan mexicano de los Dodgers recibió el “sí” de su prometida tras propuesta de matrimonio fallida

El ‘Opening Day’ de los Dodgers de Los Angeles estuvo marcado por el peculiar momento en el que un fan saltó al terreno de juego en pleno partido para pedirle matrimonio a su prometida. Sin embargo, la petición se vio truncada por el necesario accionar de los miembros de seguridad. A través de las redes sociales se hizo viral este episodio y se pudo conocer que el hincha recibió el tan ansiado “sí, quiero”.

El fanático es de nacionalidad mexicana al igual que su prometida y en Instagram, Ricardo Juárez, quien trabaja como chef en un restaurante de sushi de Los Ángeles, reveló la respuesta oficial de su novia, Ramona Saavedra. “Dijo que sí. Después de ser tacleado de esa manera, ¿tenía otra opción?”, escribió.

Su pareja también compartió un post en su cuenta personal con par de videos de los sucedido la noche del jueves y una fotografía en la que se ve a Juárez vistiendo los colores de los Dodgers mientras sostiene la mano en la que Ramona luce el anillo de compromiso que estuvo perdido en el campo del Dodgers Stadium luego de la intervención de los miembros de seguridad.

Proposal gone wrong at Dodger Stadium 💀 pic.twitter.com/qankLwE5sW — maze (@Mazeaveli) March 31, 2023

“Un poco extremo pero él es un Leo, ¿qué puedo esperar? ¡Y por supuesto que dije que sí!”, redactó la mujer. En las stories de sus perfiles no sólo se dedicaron a postear las muestras de apoyo que han recibido, sino un par de entrevistas que ya dieron a diferentes medios. View this post on Instagram A post shared by Ramona Saavedra (@ramonasavvedra_nini_)

La historia terminó con final feliz ya que los Dodgers ganaron su partido Inaugural 8-2 ante Arizona Diamondbacks con una gran actuación del mexicano Julio Urías; y el fan pudo concretar su propósito. Juárez fue puesto a la orden de las autoridades una vez los miembros de la seguridad del estadio lo atraparon. Hasta el momento se desconoce si recibirá algún tipo de sanción o veto por su acción.

