Los padres de la novia de Oscar Pistorius se oponen a que le den libertad condicional al asesino de su hija

Los padres de la modelo Reeva Steenkamp, la novia del atleta sudafricano Oscar Pistorius y por cuyo asesinato en 2013 éste cumple pena de cárcel, se oponen a su solicitud de libertad condicional, afirmó hoy su abogada, Tania Koen.

“Es una experiencia muy traumática (para los padres). Como pueden imaginar, es doloroso. Tener que volver a ver a Oscar Pistorius esta mañana”, declaró Koen a los periodistas antes del inicio de la audiencia de una junta que decidirá si concede la libertad condicional.

“Es el asesino de su hija. No creo que deba ser puesto en libertad. Siento que no ha mostrado remordimiento. No está rehabilitado porque, si lo estuviera, habría confesado y contado la verdadera historia de lo que pasó aquella noche”, dijo la abogada.

Koen habló a las puertas del Centro Correccional Kgosi Mampuru II en Pretoria, donde se celebra este viernes a puerta cerrada la audiencia, en la que la madre de Steenkamp, ​​June Steenkamp, ​​presentará declaraciones escritas y orales.

En el mismo sitio, la propia madre se declaró “muy nerviosa” antes de la audiencia y adelantó que le resultará “muy duro estar en la misma sala” con Pistorius.

Preguntada por los periodistas si rechazaba la libertad condicional del atleta, June Steenkamp respondió: “Sí, no me creo su historia”.

La abogada agregó que los padres “todavía están de duelo” y que, aunque “diez años suena a mucho tiempo (…), para ellos el tiempo no les ha valido. La echan de menos (a su hija) todos los días”.

La junta -que incluye representantes del servicio penitenciario, la policía y civiles- decidirá si el deportista paralímpico es apto para disfrutar de la libertad condicional tras cumplir la mitad de su sentencia de quince años de cárcel.

En julio pasado, el Departamento de Servicios Penitenciarios confirmó que el mes anterior se celebró una reunión entre Pistorius y los padres de Steenkamp.

El encuentro fue parte de la rehabilitación del atleta, un requisito para poder solicitar la libertad condicional.

Pistorius cumple condena por asesinar a tiros a Steenkamp en su casa de Pretoria el Día de San Valentín de 2013, cuando se encontraba en la cima de su fama y había amasado una fortuna en su carrera deportiva.

Le disparó cuatro veces a través de la puerta cerrada del baño y, durante el juicio, intentó defender sin éxito que entró en pánico al confundir a Steenkamp con un ladrón que habría accedido a la vivienda por la ventana del baño.

