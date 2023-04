Nacho Ambriz arremete contra los jugadores de la Selección de México: “No tienen respeto a la camiseta”

El proceso de Diego Cocca al frente de la Selección de México inició con más sombras que luces y un grupo de analistas, entrenadores, jugadores y sectores de la afición han igualado posturas de críticas hacia el fútbol que se practica en El Tri y el nivel de los jugadores.

Uno de ellos es el experimentado técnico mexicano Ignacio ‘Nacho’ Ambriz (Diablos de Toluca), que primero abiertamente rechazó que un extranjero (Cocca) lleve las riendas del seleccionado mexicano por tercer proceso consecutivo y ahora arremetió contra los jugadores convocados y lo visto en los últimos dos partidos.

🗣️ Nacho Ambriz: “NO VEO QUE TENGAN RESPETO POR LA CAMISA DE LA SELECCIÓN” 💥



🔴 En vivo TUDN pic.twitter.com/28H5VTUsHH — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) April 1, 2023

“Voy a pisar callos y no me importa: no veo que tengan un respeto a la camiseta de la selección“, dijo Nacho Ambriz en referencia la nivel de varios jugadores convocados con México en la última doble fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Tuvimos dos entrenadores que enseñaron a respetar la camiseta, a sentir una pasión y me enseñaron que éramos generadores de alegrías y tristezas de un pueblo, cuando te lo metes en la cabeza y en el corazón, tienes que salir a partirte el alma”, agregó el experimentado entrenador en conversación con TUDN.

Inclusive agregó que estaría dispuesto a aceptar el cargo de auxiliar en El Tri con la idea de ayudar y hacer más grande a la Selección, como muestra de agradecimiento al fútbol y al país.

“Estaba dispuesto a ser auxiliar del entrenador que fuera para ayudar a México, es tanto el cariño y respeto que le tengo al futbol que me ha dado todo, no se dio, no pasa nada”, dijo.

Nacho Ambriz fue uno de los técnicos entrevistados cuando la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) estaba en la búsqueda de un timonel para la selección mexicana, así como Guillermo Almada y Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Para quien fuera ayudante del respetado y admirado entrenador Javier Aguirre durante tanto tiempo, es un honor máximo ser el entrenador de la Selección de México, cargo que considera en importancia tan solo por detrás del de presidente del país azteca.

