Confirman regreso de Óscar Valdez después un año alejado del ring

Después de un año alejado del ring, se confirmó que la pelea entre Óscar Valdez y Adam López estará en la cartelera del 20 de mayo que encabezan Devin Haney y Vasiliy Lomachenko, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.).

La revancha entre el mexicano y el estadounidense será la pelea co-estelar de la cartelera y será a 10 asaltos en el peso ligero junior. Luego de conocerse la noticia, Valdez expresó su alegría de volver nuevamente a la acción y que su objetivo este año es convertirse nuevamente en campeón mundial.

“Me siento muy contento de por fin regresar al lugar donde más me gusta estar que es arriba del cuadrilátero, después de un año ausente en el boxeo. (…) Ando bien motivado, más que nunca, para seguir mi sueño de volver a coronarme campeón mundial, esa es mi meta este año”, dijo.

Pero antes de buscar el ansiado duelo ante el actual campeón Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete, el mexicano tiene enfrente al complicado Adam López y sabe que no puede bajar la guardia ni confiarse a pesar de que lo noqueó en 2019.

“Para lograr eso, tengo que pasar por este obstáculo que no es nada fácil, voy contra un rival que ya me enfrenté en 2019, Adam López, un rival experimentado que incluso me mandó a la lona los primeros rounds, un rival que no puedo tomar a la ligera y es lo que me hace entrenar más duro ahorita. Tengo que pasar esta pelea para poder enfrentar al campeón actual que es el ‘Vaquero’ Navarrete”, indicó.

La primera vez que ambos pugilistas estuvieron frente a frente sobre el cuadrilátero fue en noviembre de 2019 y el mexicano se llevó la victoria en el séptimo asalto a pesar de que el estadounidense logró derribarlo en el segundo round del combate.

Óscar Valdez cuenta con un récord de 30 victorias, 23 de ellas por la vía del nocaut, y una derrota en su carrera como profesional ante Shakur Stevenson. Por su parte, Adam López viene de perder por decisión unánime de los jueces ante Abraham Nova, el pasado 14 de enero. El estadounidense posee marca de 16 triunfos (6 KO’s) y cuatro reveses.

