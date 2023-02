“El espíritu mexicano que nunca me deja solo”: ‘Vaquero’ Navarrete explicó cómo logró sobreponerse y vencer a Liam Wilson

Después de unos primeros rounds en los que fue dominado y un cuarto round muy complicado, en el que fue enviado a la lona, el boxeador mexicano Emanuel Navarrete logró sobreponerse y noquear en el noveno asalto a su oponente, el australiano Liam Wilson.

Luego de ganar de esta manera el cetro vacante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el pugilista azteca reveló que lo que lo ayudó para demostrar esta entereza y darle el giro a la batalla fue el espíritu mexicano que lo caracteriza, combinado con el trabajo que hizo en su campamento.

“Estoy hecho de mucho trabajo, de mucha fuerza y de mucho corazón; el espíritu mexicano que nunca me deja solo. Liam es un guerrero, me conecto una mano que me aturdió mucho. La esquina se distorsionó un poco, pero nos repusimos y al final pudimos ganar”, comentó el originario del Estado de México después de ganar su tercer título en divisiones distintas.

Pese al momento de angustia que vivió y que se percibió desde su esquina cuando estaba siendo dominado, el de San Juan Zitlaltepec, narró que lo vio como un reto y dijo sentirse orgulloso por la forma en que salió adelante en el combate.

“Me faltaba esta prueba para decir que mi carrera estaba completa. Decir que me paré de la lona y gané, me hace saber que soy capaz de más; estoy orgulloso de lo que hemos logrado en mi equipo”, acotó.

Finalmente, el “Vaquero” se mostró feliz por lo que ha logrado en sus 10 años de trayectoria mencionó que es muy probable que ascienda a peso superpluma para seguir retándose a sí mismo.

“En mis diez años de profesional estoy pleno, satisfecho y muy contento; quiero demostrar que estoy hecho para un buen nivel en las 130 libras, para las peleas buenas que quieren ver todos y probar de lo que soy capaz”, concluyó.

