Triplete de Karin Benzema humilla al FC Barcelona y clasifica al Real Madrid a la final de la Copa del Rey

Real Madrid, guiado por un triplete de Karin Benzema y uno de Vinícius venció 0-4 al FC Barcelona en el Camp Nou y logró así su pase a la final de la Copa del Rey, siendo así una humillación en casa para el equipo dirigido por Xavi Hernández, quien quedó fuera con un marcador global de 1-4.

Como era de esperarse, FC Barcelona y Real Madrid salieron al Camp Nou con una única intención, ofender al rival. Sin embargo, con este objetivo en mente ambos cayeron en una sintonía de choque en donde las faltas y las tarjetas se hicieron presente.

No obstante, después de dos polémicas jugadas en donde los seguidores y jugadores del Barcelona pedían un penal a favor, el Real Madrid sacó a relucir toda su velocidad y tras armar un letal contragolpe anotó el primer tanto.

Fue al minuto 45′ cuando a pura velocidad, Vinícius Jr., y Karin Benzema llegaron al área rival, y luego de que el francés cediera el balón al brasileño y este definiera, el esférico impactó en la defensa del Barcelona, pero no pudo evitar la caída de su arco e ingresó el mismo para así mandar a ambos equipos al descanso con el marcador 0-1 a favor de la visita.

Posteriormente, en la segunda parte del compromiso, al 50′, el Real Madrid siguió con el mismo guion y anotó el segundo de la noche europea. Karim Benzema se encargó de ser el pilar ofensivo para así disparar tras el pase de Luka Modric y anotar el segundo tanto para el cuadro blanco, que lo clasificaría a la final de la Copa del Rey. KARIM BENZEMA MAKES IT 2-0!



Luego, el equipo de Barcelona intentó e intentó nuevamente ofender el arco de Courtois. Sin embargo, Franck Kessié derribó con un pisotón a Vini dentro del área, lo que terminó siendo un penal que Benzema no desaprovechó al depositarlo en la red y convirtió la victoria en goleada ante su archirrival al 58′. BENZEMA BRACE IN EL CLASICO 🥶



Sin embargo, como dos no era suficiente para el gato francés, Benzema aprovechó otra contra letal por parte de sus compañeros y aprovechó un pase de Vini para colocar su tercer tanto de la noche en el compromiso y el cuarto del Real Madrid al 81′. BENZEMA WITH BACK-TO-BACK HAT TRICKS 🔥



Con este resultado, el Real Madrid ingresó a la final de la Copa del Rey, la 40 de su historia, instancia en donde jugará ante el Osasuna, equipo que eliminó al Athletic Club de Bilbao con un global de 2-1 y se ganó su derecho de jugar el partido más importante de la competencia el venidero 6 de mayo.

