Maestra en Florida fue acusada de dirigir un club de peleas en una escuela

Una maestra en Florida fue acusada por las autoridades de dirigir un club de peleas en una escuela de Tallahassee, según registros judiciales que se dieron a conocer esta semana.

La mujer, identificada como Angel Drew Footman, de 23 años, se enfrenta a cuatro cargos de contribuir a la delincuencia de un menor por presuntamente organizar peleas entre niñas de una escuela secundaria, en las que incluso anunciaba a las estudiantes una serie de reglas.

Una declaración jurada, presentada para respaldar la orden de arresto de Footman que se emitió el jueves, dice que ella negó haber organizado las peleas en la escuela secundaria Griffin en Tallahassee.

La autora del documento, la detective del alguacil Hannah Parry, indicó que Footman admitió abiertamente que tiene pocas habilidades para manejar el salón de clases.

Footman, encarcelada el viernes después de que se entregó a los agentes en el vecino condado de Gadsden, fue detectada por la policía cuando un agente escolar escuchó que la maestra de sexto grado estaba organizando peleas durante el horario escolar.

Los administradores de la escuela se enteraron del supuesto club de peleas cuando los padres compartieron videos de los estudiantes dándose golpes, según los registros judiciales.

Los tres videos captaban a chicas agarrándose a golpes mientras Footman estaba cerca o sentada en su escritorio. La voz en los videos también parecía presentar reglas: “30 segundos, sin gritos, sin gritos, sin teléfonos”.

El documento de la detención contiene declaraciones de miembros de la facultad y estudiantes, incluidas niñas involucradas en las peleas, algunas de las cuales fueron al salón de sexto grado de Footman desde otras clases para participar.

Footman negó haber llamado a las niñas a salir de otras clases para participar en las peleas.

Dos peleas tuvieron lugar el 22 de marzo y una el 23 de marzo. Se trataba de seis niñas que se emparejaron, dice el documento.

Las participantes dijeron que las peleas estaban planeadas, y aunque no señalaron que Footman las organizó, sí parecían sugerir que ella fue útil, según la declaración jurada.

Se alega que la maestra preguntó, por ejemplo, si querían confrontaciones de “desvanecimiento amistoso”, un término se refiere a las peleas entre amigos que acuerdan seguir siendo amigos después.

Parry alegó que Footman alentó la delincuencia en las niñas al no intervenir la mayor parte del tiempo, al no informar sobre las peleas a los superiores y al no informar a los padres.

Footman fue liberada dos horas después de su arresto, según los registros de reclusos del condado de Gadsden.

La lectura de cargos está programada para el 4 de mayo, de acuerdo con los registros judiciales.

