Muerte Julián Figueroa: Lo que se sabe del video filtrado por la funeraria

En medio de las reacciones que han causado las primeras declaraciones de Maribel Guardia por la muerte de su hijo Julián Figueroa, una nueva polémica ha surgido luego de que varios medios apuntaran que se había filtrado un video del cuerpo del cantante, el cual había sido vendido por la funeraria donde fueron cremados sus restos.

A pesar de los deseos de la familia del joven por mantener el proceso de sus honras fúnebres, esta petición se habría desechado por la borda debido a que la funeraria encargada de su cremación vendió y filtró un video del cuerpo del actor, así lo dio a conocer la periodista Flor Rubio en una reciente actualización sobre el caso.

“Hace ratito yo vi el video que me mostraron, donde, pues se filtra de la funeraria y se le ve el rostro ‘blanquito'”, se le escucha decir al enviado especial de ‘Venga la Alegría’, Gabriel Cuevas. Ante lo delicado de la situación, Rubio decidió interrumpir al comunicador.

No obstante, los internautas no tardaron en mostrar su indignación ante la noticia, pues esto no solo iría en contra de los deseos de la familia por mantener su privacidad, también en contra de los derechos del Julián Figueroa.

“No conocen prudencia ni respeto pero no se metieran con su vida o de alguien de su familia porque ahí si hacen gran escándalo y se hacen las víctimas”, “Para empezar, qué enfermo estar viendo videos de alguien que ya falleció nomás por el morbo” y “Maribel siempre ha sido respetuosa con la prensa, que feo que algunos de la prensa no lo sean con ella“, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Fue durante la noche del pasado 9 de abril que el cantante y actor de 27 años, Julián Figueroa, perdió la vida de manera inesperada a causa de un infarto a miocardio mientras se encontraba en la habitación de su hogar ubicado al sur de la Ciudad de México.

