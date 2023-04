Los Ángeles Azules girarán por EE.UU. y tendrán a Cazzu en el “Cumbia para el corazón Tour”

La banda más importante de cumbia, Los Ángeles Azules, han dado una excelente noticia a sus fans. Emprenderán la segunda parte de su gira que llamaron “Cumbia Para el Corazón US Tour”. Misma con la que irán a varias ciudades de los Estados Unidos donde la fanaticada no es poca.

“Cumbia Para El Corazón Tour” serán 6 conciertos que se darán en septiembre para celebrar las fechas patrias e Independencia de México por todo lo alto en los Estados Unidos también. Los Ángeles Azules podrán a bailar así entonce a la gente de San Diego, Ontario, Phoenix, Los Ángeles y Las Vegas. Los boletos ya pueden adquirirse en línea desde hoy.

Recordemos que Los Ángeles Azules vienen de terminar un recorrido con más de 20 shows. Ahora se preparan para arrancar desde el 8 de Septiembre por varios puntos de los EE.UU. El 17 de septiembre será el cierre de esta gira en el Yaamava’ Resort & Casino en San Bernardino, CA.

Los Ángeles Azules invitan a Cazzu

Este tramo de su tour contará con invitados de lujo y presentarán además de las canciones más icónicas de la agrupación, sencillos de su más reciente álbum “Cumbia del Corazón”. Tendrán de invitada especial a Cazzu, la reina del trap y el género urbano y además novia de la estrella del regional mexicano, Christian Nodal.

Por supuesto estarán con Santa Fe Klan, con quien grabaron “Tú y Tú”. Tema que justamente será interpretado por primera vez en scenario. La canción se ha convertido en una de las más reproducidas en YouTube. Hasta el momento de cierre de esta nota tenía 3.5 millones.

A continuación les dejamos las fechas de Cumbia Para el Corazón US Tour 2023 de Los Ángeles Azules:

09/08 — San Diego, CA — Viejas Arena

09/09 — Ontario, CA — Toyota Arena

09/10 — Phoenix, AZ — Arizona Financial Theatre

09/14 — Los Angeles, CA — YouTube Theater

09/16 — Las Vegas, NV — Bakkt Theater at Planet Hollywood

09/17 — San Bernardino, CA— Yaamava’ Resort & Casino View this post on Instagram A post shared by Los Ángeles Azules (@angelesazulesmx)

