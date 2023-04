“Yo amo a mi país”: Chicharito se entusiasma tras jugar los 90 minutos con el Galaxy y se propone regresar al Tricolor a base de buen trabajo

Javier Hernández jugó fuerte y en múltiples ocasiones estuvo cerca de sacudir las redes durante el derbi angelino entre LA Galaxy y LAFC el domingo. A pesar de irse en blanco y de que su equipo perdió para seguir de capa caída, “Chicharito” sacó conclusiones muy positivas y se mostró especialmente entusiasmado por haber jugado los 90 minutos, algo que no hacía desde hace casi seis meses.

“Nosotros jugamos mucho mejor que ellos, pero cometimos más errores”, dijo “Chicharito” Hernández a los reporteros tras el emocionante e intenso partido ganado por el LAFC con dos goles de Carlos Vela.

Pero la nota más positiva para el capitán del Galaxy es que completó el partido. Cabe recordar que apenas había debutado en la campaña una semana antes contra Houston con 35 minutos en la cancha luego de recuperarse de una lesión del tendón de la corva.

El plan del entrenador Greg Vanney contra LAFC era que “Chicharito” jugara entre 60 y 70 minutos, pero Hernández se sintió bien en un partido de alta urgencia para su club.

“Como estaba el partido y como se dieron la circunstancias decidimos Greg y yo jugar los 90, o al menos si me sentía muy cansado, acalambrado o ya no podía, yo le iba a decir a Greg. Y me sentí muy bien la verdad. El cuerpo médico está muy contento”, explicó Hernández, quien el 1 de junio cumplirá 35 años.

“Ya son casi seis meses sin haber jugado [los 90 minutos] y para un jugador de mi edad que haya podido hacer ese salto pues significa mucho también, significa algo muy bueno; tener 34 años y poder jugar 90 minutos en tu segundo partido… y las condiciones como se me vieron, obviamente me hace falta ritmo futbolístico”, agregó Hernández.

“Yo quiero ver brillar a la selección, pero también sé que puedo dar ese granito de arena todavía…”



⁦@CH14_⁩ habló acerca de su interés por regresar a ⁦@miseleccionmx⁩ tras la derrota del #Galaxy ante #LAFC #MLS #LosAngeles #Chicharito pic.twitter.com/Bcmr5GtYIK — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) April 17, 2023

Chicharito habló acerca de su ausencia en la selección mexicana

En la conferencia de prensa tras el partido en Carson, “Chicharito” respondió preguntas acerca de si ya es tiempo de que regrese a la selección mexicana y de una llamada reciente que le hizo el nuevo seleccionador Diego Cocca.

El famoso playera 14 no apareció en la reciente convocatoria, pero dejó en claro que quiere otra oportunidad en el Tricolor, aclarando que la quiere por méritos por propios.

“No es que yo quiera brillar dentro de la selección; yo quiero ver brillar a la selección. Pero también sé que puedo dar ese granito de arena todavía allí dentro de cualquier manera, si también coincide con la idea del entrenador”, dijo Hernández, quien fue borrado en el proceso anterior por Gerardo Martino.

“Yo amo a mi país, yo estoy abierto a que se pueda dar, tratando de hacerlo de la mejor manera en mi equipo para sobresalir, para así tener posibilidades de ser tomado en cuenta, pero yo dentro o fuera siempre le voy a desear lo mejor a mi selección”, aseguró.

En cuanto a la llamada con el técnico Cocca, “Chicharito” dijo estar agradecido.

“Yo creo que un entrenador nunca te tiene que dar explicaciones de por qué estás o de por qué no estás”, dijo Hernández, quien reveló que Cocca le hizo saber “que las puertas están abiertas para todos”. A lo que el goleador comentó:

“Yo le agradecí el gesto, porque para mí es un gesto muy bonito que me haya tomado en cuenta, más alla si me llama o no, que te den a entender que las puertas están abiertas, pero que cada uno nos lo tenemos que ganar”.

Esa es una posibilidad que Javier Hernández no tuvo en el anterior proceso mundialista de la selección mexicana.

“Chicharito” Hernández se lamenta durante el partido contra LAFC. /Foto: Javier Rojas/EFE

“Hay formas de perder”, comentó Chicharito

En cuanto a la situación del Galaxy, hundido con solo 3 puntos tras siete partidos del torneo 2023 de la MLS, “Chicharito” está muy optimista por lo que sucedió el domingo. Los blancos merecieron mejor suerte, generaron mucho fútbol, pero dos errores infantiles les costaron el partido.

“Hay que educar también a la gente que hay formas de perder, que aunque vivamos en un trabajo y en un medio resultadista, que obviamente prefiero ganar 34 partidos 1-0 jugando horrible que jugando muy bien y perder los 34”, dijo.

“Pero qué bueno que de esta manera, en este camino, creo que estamos sembrando. Aunque todavía no se sienta, aunque todavía no parezca, estamos sembrando y después la cosecha va a llegar”.

