Dmitry Bivol no quiere pelear con Jaime Munguía, pero solo lo haría para mantenerse activo

Dmitry Bivol habló sobre la posibilidad de enfrentar a Jaime Munguía y afirmó que no quiere pelear con él. El ruso indicó que solo aceptaría el combate con el mexicano si fuese la última opción sobre la mesa para mantenerse activo en el ring.

En una entrevista en el podcast Big Fight Weekened, Bivol expresó que Munguía es un buen peleador “que no ha hecho mucho” y destacó que la principal razón para no querer enfrentarlo es que no pertenecen a la misma categoría de peso.

“Por supuesto de (Jaime Munguía) no es una pelea grande para mí. Yo no quiero pelear con él, para serte honesto, porque no es de mi división. Pero si tengo que escoger entre no pelear y pelear con Munguía, por supuesto que aceptaría la pelea con Munguía. Yo creo que es un buen peleador, pero es de un peso diferente”, dijo el ruso en declaraciones recogidas por Izquierdazo.

“Es solo que es un peleador de un peso diferente. Y además, ¿con quién ha peleado? Peleó contra Rosado, ¿y quién fue mejor? No ha hecho mucho, pero es un buen peleador“, agregó.

Cabe destacar que el mexicano pelea en el peso mediano (160 lb), mientras que Bivol se desempeña el semicompleto (175 lb). Munguía tendría que subir dos categorías para poder enfrentar al ruso.

Además, la pelea que Dmitry Bivol quería hacer para el mes de junio o julio, fecha en la que Munguía regresará al ring, era la unificación de los cinturones de las 175 libras, pero de acuerdo con Vadim Kornilov, mánager del ruso, no se llegó a un acuerdo con Artur Beterbiev.

Jaime Munguía, de 26 años, es el campeón intercontinental de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y subió por última vez al ring en noviembre de 2022. El pugilista mexicano posee marca invicta como profesional con 41 victorias, 33 de ellas llegaron por la vía del nocaut.

Por su parte, Dmitry Bivol, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se mantiene con récord inmaculado como profesional después de 21 peleas, 11 de las cuales ganó por nocaut.

Sigue leyendo: