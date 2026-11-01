Exesposo de Halle Berry espera que su hijo perdone a la actriz tras batalla legal por su custodia

La turbulenta batalla legal entre la reconocida actriz Halle Berry y su exesposo, el actor Olivier Martinez, sumó un nuevo y complejo capítulo en los tribunales de Los Ángeles. El conflicto, que gira en torno al cuidado de su hijo adolescente Maceo, de 13 años, ha mantenido en vilo a la industria del entretenimiento tras graves acusaciones cruzadas.

En las últimas audiencias judiciales, un juez determinó la disolución de la orden de alejamiento temporal de carácter doméstico que Martinez había solicitado en contra de la protagonista de “Monster”.

Pese a este alivio legal para la intérprete —cuyos abogados calificaron las acusaciones previas de infundadas y engañosas—, el actor francés conservó de manera temporal la custodia principal del menor, manteniendo al adolescente bajo su cuidado la mayor parte del tiempo mientras se reevalúan los acuerdos de crianza.

Fuentes cercanas al entorno familiar indicaron que, a pesar de la alta tensión generada por el litigio y los señalamientos públicos, el deseo principal de Martinez es que el menor logre superar el episodio, sanar las tensiones familiares y eventualmente perdonar a su madre.

Por su parte, la defensa de Berry ha enfatizado que la prioridad absoluta de la actriz sigue siendo el bienestar emocional y el interés superior de su familia, buscando dejar atrás los roces judiciales.

El caso continuará bajo la mirada de la justicia californiana, ya que se espera una nueva revisión de los términos de custodia en las próximas semanas. Ambas partes enfrentan el reto de reconstruir canales de comunicación estables que protejan al adolescente de la exposición mediática derivada de la conflictiva separación de sus padres, ocurrida hace una década.

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