Halle Berry se reencuentra con su hijo tras orden de restricción temporal solicitada por su ex.

La actriz estadounidense Halle Berry y su hijo Maceo, de 12 años de edad, fueron captados en una salida familiar a solo unos días de hacerse valer una orden de restricción temporal solicitada por su ex Olivier Martinez por presunto maltrato físico y verbal al menor.

Las imágenes difundidas por la revista People muestran a la protagonista de “Monster’s Ball”, su prometido Van Hunt y al menor de edad disfrutando de un domingo familiar en el parque de trampolines Sky Zone, ubicado en Los Ángeles. Horas más tarde fueron captados saliendo de un supermercado.

Testigos del lugar declararon al portal que la actitud de la histrionisa fue “bastante tranquila”, pues estaba enfocada en pasar tiempo de calidad con el pequeño.

“En un momento, un fan le pidió una selfie, pero ella amablemente lo rechazó, diciendo que estaba con su hijo”, declaró una fuente a la revista.

Este avistamiento de Halle Berry y su hijo Maceo se produce en medio de la disputa legal que la famosa mantiene con su exesposo y padre del pequeño, el actor Olivier Martínez. Recordemos que esta inició con una orden de restricción temporal motivada por un presunto episodio de maltrato físico.

En la petición, el histrión afirmó que Berry “abusó físicamente de Maceo saltando sobre él, poniendo sus manos alrededor de su cuello y estrangulándolo” en un incidente ocurrido la noche del pasado 26 de septiembre.

Halle Berry y su respuesta a las acusaciones de maltrato

En medio de la controversia que se generó con la orden de restricción temporal a su hijo, la ganadora del Oscar ha rompió el silencio sobre el tema a través de su equipo legal, dando un panorama inédito sobre las diferencias que mantiene con su exesposo, Olivier Martinez.

De acuerdo con la abogada Marina Beck, los señalamientos del actor son “totalmente infundados y deliberadamente engañosos”. Además, expuso que esta no es la primera vez que su expareja intenta entorpecer sus esfuerzos por garantizar el bienestar de su hijo en común.

“Existen abundantes pruebas, incluidas numerosas sentencias judiciales que demostrarían que Olivier Martinez violó órdenes judiciales y obstaculizado intervenciones terapéuticas y educativas necesarias para el bienestar de Maceo“, señaló la defensa de Berry.

“La presentación de hoy no es del todo inesperada para una persona con un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento”, comentó la abogada Marina Beck. Pese a este hecho, subrayó que Berry no quitará el dedo del renglón hasta salvaguardar los intereses de su hijo.

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