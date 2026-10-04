¿Cuáles fueron los conflictos que marcaron la relación de Halle Berry y Olivier Martinez?

La historia de amor entre Halle Berry y Olivier Martinez, iniciada en 2013, dio paso a una de las batallas legales más complejas y mediáticas de Hollywood. Aunque solicitaron el divorcio en octubre de 2015 tras dos años de matrimonio, el proceso no se formalizó sino hasta agosto de 2023. Sin embargo, la firma del acuerdo no puso fin a las fricciones entre la actriz ganadora del Oscar y el intérprete francés, centradas principalmente en la crianza de su hijo Maceo.

A lo largo de los años, la relación ha estado atravesada por un patrón constante de tensiones. En mayo de 2024, la expareja intentó encauzar sus desavenencias sometiéndose a un esquema de terapia de coparentalidad. No obstante, el mecanismo no logró destrabar los roces. Para agosto del mismo año, Berry presentó un recurso ante la justicia acusando a Martinez de violar repetidamente los acuerdos judiciales con imprudencia, afectando la estabilidad del menor.

Fuentes cercanas a la familia atribuyen gran parte del conflicto a estilos de crianza opuestos y al carácter impulsivo del actor. A lo largo del tiempo, allegados han descrito a Martinez como un hombre de temperamento impredecible y posesivo. Este perfil se alinea con altercados del pasado, como la pelea física de 2012 con Gabriel Aubry —expareja de Berry— que dejó a ambos hospitalizados, o el incidente de 2015 en el aeropuerto de Los Ángeles, que derivó en una demanda millonaria resuelta extrajudicialmente.

El aspecto económico también ha sumado complejidad al caso. El convenio final fijó custodia legal conjunta y obligó a Berry a abonar 8.000 dólares mensuales por manutención infantil, más un 4,3% sobre los ingresos anuales que superen los dos millones de dólares, además de costear la educación privada y actividades extracurriculares de Maceo.

La tensión entre ambos alcanzó un nuevo punto crítico tras la reciente solicitud de una orden de restricción temporal por parte de Martinez contra la actriz, acusándola de presunto maltrato hacia el menor, lo que modificó de forma provisional el régimen de custodia compartida.

Ante estas acciones, la abogada de Berry, Marina Beck, tildó la demanda de “completamente infundada y deliberadamente engañosa”. La letrada enfatizó que existen pruebas abundantes de que es Martinez quien ha violado órdenes judiciales e interferido de manera reiterada en las intervenciones terapéuticas y educativas de Maceo.

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