Halle Berry habla por primera vez tras recibir una orden de restricción contra su hijo

El nombre de la actriz Halle Berry se mantiene en el centro de la polémica luego de que un juez concediera una orden de restricción temporal en su contra por la demanda de presunto abuso físico y verbal hacia su hijo Maceo, de 12 años de edad.

En medio del acalorado debate que se generó, la ganadora del Oscar ha roto el silencio y ha compartido su postura ante las acusaciones de su exesposo Olivier Martinez.

Por medio de su equipo de defensa, liderado por la abogada Marina Beck, Halle Berry calificó los señalamientos del histrión como “totalmente infundados y deliberadamente engañosos”. Además, expuso que esta no es la primera vez que su expareja intenta entorpecer sus esfuerzos por garantizar el bienestar de su hijo en común.

De acuerdo con su testimonio, “existen abundantes pruebas, incluidas numerosas sentencias judiciales que demostrarían que Olivier Martinez violó órdenes judiciales y obstaculizado intervenciones terapéuticas y educativas necesarias para el bienestar de Maceo.”

La defensora legal de la artista añadió que durante los años de crianza compartida se han presentado diferencias que han detonado actitudes inapropiadas en Martinez.

“La presentación de hoy no es del todo inesperada para una persona con un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento”, comentó la abogada Marina Beck. Pese a este hecho, subrayó que Berry no quitará el dedo del renglón hasta salvaguardar los intereses de su hijo.

Halle Berry y las acusaciones que Oliver Martinez lanzó en su contra

Fue el pasado 2 de octubre cuando el portal TMZ reveló la demanda que el histrión interpuso en contra de su exesposa, alegando una presunta agresión física por parte de Berry a su hijo en común, de 12 años.

La petición judicial presentada ante la Justicia de Los Ángeles detalla que el incidente de agresión física habría ocurrido el 26 de septiembre. No obstante, Oliver afirma que este no habría sido un hecho aislado. El artista señaló que hubo “otras instancias de abuso durante los últimos años” del tipo verbal y emocional.

Además de esta orden de alejamiento, el exmarido de la estrella de Hollywood expresó su deseo de que Berry “reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas y así poder mejorar, lo que a su vez ayudaría al menor de cara al futuro”.

Según información citada por EFE, la orden de alejamiento estará vigente hasta que se celebre una nueva audiencia a final de mes para decidir si se levanta la medida o se convierte en permanente.

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