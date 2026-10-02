Exesposo de Halle Berry logra orden de restricción temporal por presunto abuso a su hijo

Un juez del condado de Los Ángeles concedió este jueves 1 de octubre una orden de restricción temporal al actor Olivier Martinez en contra de su exesposa, la ganadora del Oscar Halle Berry. Según lo citado por People, la medida protectora abarca tanto a Martinez como a su hijo menor en común, Maceo, de 12 años, tras las graves acusaciones de presunto abuso físico presentadas por el actor.

Como parte de la orden temporal, el tribunal modificó de forma provisional el régimen de visitas para mantener la comunicación entre la actriz y el menor: Berry podrá ver a su hijo los lunes y martes, así como los sábados y domingos, en un horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la tarde.

A su vez, rechazó una solicitud de Martinez para someter a la actriz a controles de supervisión de sobriedad, al considerar que no existían pruebas suficientes que lo justificaran.

Por último, la orden de restricción temporal se mantendrá vigente al menos hasta el próximo 16 de octubre, fecha en la que se celebrará una audiencia definitiva para decidir si la medida se convierte en permanente.

Esta foto de archivo del 24 de octubre de 2012 muestra a los actores Olivier Martinez (izquierda) y Halle Berry en el estreno en Los Ángeles de la película de Berry, “Cloud Atlas”, en el barrio de Hollywood. Crédito: Chris Pizzello/Invision/AP, File.

Las acusaciones de Olivier Martinez

De acuerdo con los documentos judiciales presentados el 1 de octubre, Martinez alegó que Berry le causó “angustia emocional y mental debido al abuso físico de nuestro hijo menor, Maceo”.

El actor detalló un supuesto incidente en el que la actriz presuntamente lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo mientras le gritaba frases como: “¿Quién es dominante ahora? ¿Quién es dominante?”.

La defensa legal del actor afirmó que se habrían registrado incidentes previos de agresión física contra el menor a lo largo de los últimos años, además de supuestos episodios de maltrato verbal y emocional hacia el propio Martinez. Su abogado, Patrick Baghdaserians, enfatizó que la prioridad absoluta es la seguridad y el bienestar del niño, buscando además que Berry reciba el apoyo necesario para afrontar sus problemas.

Por su parte, el equipo legal de la actriz rechazó las acusaciones. Marina Beck, abogada de Berry, calificó la petición de Martinez como “totalmente infundada y deliberadamente engañosa”. A pesar de encontrarse profundamente entristecida por la situación, la representación de la actriz aseguró que ella continuará luchando firmemente por los intereses de su hijo y por brindarle el amor y soporte que requiere.

Este nuevo conflicto legal surge tres años después de que la expareja pusiera fin formalmente a su divorcio en 2023, tras un dilatado proceso legal de ocho años que en su momento estableció pagos de manutención infantil y acuerdos económicos derivados de los ingresos de la actriz.

La audiencia sobre la orden de restricción está programada para el 16 de octubre.

Seguir leyendo:

· Halle Berry es acusada por su exesposo de intentar asfixiar a su hijo de 12 años

· Halle Berry llegará al altar por cuarta ocasión, ahora con el músico Van Hunt

· La actriz Halle Berry despotrica en contra de Gavin Newsom por ignorar a las mujeres