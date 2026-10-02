Halle Berry es acusada por su exesposo de intentar asfixiar a su hijo de 12 años

La actriz estadounidense Halle Berry se encuentra en el ojo del huracán como resultado de la demanda que su exesposo, el actor Olivier Martinez, interpuso en su contra por presunta agresión física a su hijo en común, de 12 años.

De acuerdo con información difundida por TMZ, el histrión solicitó la custodia exclusiva del menor, así como una orden de restricción temporal en contra de la protagonista de “Catwoman”.

La petición judicial presentada ante la Justicia de Los Ángeles detalla que el incidente de agresión física tuvo lugar el pasado 26 de septiembre, cuando la famosa “saltó sobre su hijo Maceo y le colocó las manos en el cuello hasta ahogarlo”.

El documento añade que tras el altercado, Halle Berry se comunicó con Martínez para disculparse. Y aunque el contacto se mantuvo vía mensajes de texto, el padre del menor considera que madre e hijo no deberían verse hasta que ella asuma “responsabilidad suficiente por sus acciones.”

Según el testimonio de Oliver, este no habría sido un hecho aislado. El artista señaló que hubo “otras instancias de abuso durante los últimos años” del tipo verbal y emocional.

Por su parte, un juez de Los Angeles dictó una orden de alejamiento temporal que limita las visitas de Berry a su hijo Maceo a los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10 de las mañana y las 20:00 horas.

Además de esta orden de alejamiento, el exmarido de la estrella de Hollywood expresó su deseo de que Berry “reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas y así poder mejorar, lo que a su vez ayudaría al menor de cara al futuro”.

Según información citada por EFE, la orden de alejamiento estará vigente hasta que se celebre una nueva audiencia a final de mes para decidir si se levanta la medida o se convierte en permanente.

Halle Berry responde a las acusaciones de Olivier Martinez

En medio del debate que se originó en redes sociales, la abogada de Berry, Marina Beck, compartió un comunicado en el que afirmó que la acusación de Martinez es “totalmente infundada y deliberadamente engañosa.”

En el escrito, la defensa de la actriz hizo alusión al comportamiento “problemático” de Oliver, afirmando que recurrir a la vía legal es una manera de atacar su reputación.

En este sentido, la abogada comentó que “aunque está profundamente entristecida, Halle Berry no permitirá que eso la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y de darle el amor y apoyo que necesita”.

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