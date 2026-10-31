Halle Berry perdió batalla legal contra Olivier Martínez por su la custodia de su hijo

La disputa legal entre la ganadora del Oscar Halle Berry y su exesposo, el actor francés Olivier Martínez, dio un giro drástico este jueves cuando un tribunal de Los Ángeles resolvió otorgarle a Martínez la custodia física primaria de su hijo de 13 años, Maceo.

El fallo judicial, además, elimina de forma temporal el derecho de la actriz a mantener visitas nocturnas con el adolescente.

La jueza Shelley Kaufman, del Tribunal Superior de Los Ángeles, emitió la resolución tras un riguroso proceso de nueve días. Durante las audiencias se evaluaron diversos testimonios, incluido el del propio menor —quien declaró durante más de cuatro horas en una sesión sellada el pasado 19 de octubre—, así como las declaraciones del terapeuta del niño, un funcionario de su escuela y los testimonios de ambos progenitores.

La defensa de Berry había solicitado formalmente restablecer el esquema de custodia compartida 50/50 que ambas celebridades mantenían anteriormente; sin embargo, la magistrada rechazó la petición. El abogado de Martínez, Patrick Baghdaserians, calificó la decisión judicial como “una victoria enorme” tras la valoración del tribunal sobre el rol de cada padre.

Por su parte, la representación legal de Berry confirmó la derrota en lo que respecta a la custodia física, aunque aclaró un punto clave: la actriz conserva la custodia legal conjunta, lo que le otorga el poder de desempate en caso de que ambos padres no logren acordar decisiones fundamentales para el bienestar del menor.

En paralelo, la jueza desestimó la solicitud de Martínez para mantener vigente una orden de protección por violencia doméstica dictada a comienzos de octubre, aunque dispuso que las medidas temporales de custodia derivadas de dicha orden sigan operando hasta una futura revisión.

El trasfondo del conflicto estuvo marcado por acusaciones delicadas presentadas por Martínez, de 60 años, quien alegó presuntas agresiones físicas por parte de Berry, imputaciones que la actriz ha negado. En el proceso también intervinieron en audiencias cerradas la hija mayor de la intérprete, Nahla Aubry, y el prometido de la actriz, Van Hunt. Aubry declaró previamente estar consternada por las acusaciones y afirmó no haber presenciado conductas violentas de su madre hacia su medio hermano.

Halle Berry y Olivier Martínez contrajeron matrimonio en julio de 2013, se separaron dos años más tarde y formalizaron su divorcio en agosto de 2023.

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